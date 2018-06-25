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打擊孤寂！英國設孤獨部長 台灣與小七合作「聚樂部」

2018-06-25 15:49聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

全國第一個社區共融空間今天在屏東勝利之家成立，7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩等相關設施，成立社區多世代共融空間「聚樂部」，並仿照「照顧咖啡館」成立集客站咖啡館，未來包括老人、小孩、身障者都可以在同一空間使用相關設施，照顧者也可以在此找到喘息空間。

屏東縣長潘孟安今天上午參加啟用儀式時幾度強調「這就是我們要的世界」，希望讓親子、長輩、身心障礙者可以在同一空間共融，他說，縣府目前也正積極在恆春、東港、潮州、內埔、鹽埔等家庭福利服務中心，希望在各區打造共融空間，嘉惠更多民眾。

屏基院長余廣亮表示，屏基是與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫，在零錢捐募款的支持下，連結勝利之家的設施，打造全國第一個社區共融空間，過去的福利設施是隔離不同的對象，現在是採共享、共用的空間，讓社區民眾更能扶助相伴。

勝利之家院長劉侃指出，老人的孤獨與寂寞已是各國必須面對的社會問題，在英國甚至成立了孤獨部長，要解決孤寂，就是要世代共融，「大家有關係，就沒關係」，「大家沒關係，就有關係」，這也是成立共融空間「聚樂部」的目的。

共融空間中，有集客站咖啡館、水中運動場、集會堂、益康花園、遊戲場等場地，咖啡館由勝利之家的膳工坊經營，供應pizza、輕食、飲品，由老師依照三位輕度智能障礙青年的不同特質，安排為客人製作餐點及出餐等工作任務。

勝利之家表示，「聚樂部」同時為社區民眾開設相關課程，水中體適能每堂100元。一般課程每堂收費50至100元。集客站咖啡館開放時間為週一至週五 8:00-15:00。服務及活動洽詢0912-270-751，許小姐。

7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩...
7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩等相關設施，成立社區多世代共融空間「聚樂部」。記者翁禎霞／攝影
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7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩...
7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩等相關設施，成立社區多世代共融空間「聚樂部」，老人和小孩可以玩在一起。記者翁禎霞／攝影
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7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩...
7-ELEVEN與屏東基督教醫院合作，以民眾的零錢捐，協助勝利之家改善水療、遊憩等相關設施，成立社區多世代共融空間「聚樂部」。記者翁禎霞／攝影
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社區共融空間中的水中運動場，可以提供民眾上水療課程。記者翁禎霞／攝影
社區共融空間中的水中運動場，可以提供民眾上水療課程。記者翁禎霞／攝影
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咖啡館身障者東港
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