健盟與哈佛合作 推全球健康計畫

2018-06-25 14:37 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



「老年化社會，獨自養生與社會支持同樣重要。」哈佛大學與台灣健康運動聯盟（健盟）合作，以「智慧生理運動量測器材（iSoCon）」推動「全球健康」計畫。哈佛大學凱博文教授表示，藉由穿戴式設備紀錄民眾血壓、步數等功能，並上傳雲端與他人評比，透過科技軟體塑造運動競賽氣氛，增進全球健康。

「面對老年化威脅，飲食與運動並不足夠，與他人的社會互動也很重要。」凱博文表示，現代網路科技發達，但人際關係卻疏遠，恐不利民眾健康。元培醫事科大舉辦「健康達人挑戰賽」吸引他的注意，藉由智慧運動設備紀錄參賽者的運動量、心跳和血壓，上傳雲端競賽排名榜，結合科技、運動、社會互動的方式符合「全球健康」計畫的精神。

元培福祉產業學院院長陳俊忠表示，在5月1日開始的「健康達人挑戰賽」就是一個令哈佛大學等各界都訝異的成功案例。第一期試辦的30位教職員同仁中，參與者5月的行走萬步的天數從4.93天提高到25.7天；每月量血壓的天數也由1.87天提升為24.33天；每月量體重天數則由8.40天提升為24.30天，此外也讓他們更加重視自己的飲食。挑戰賽現在仍繼續進行，成績一樣好。

陳俊忠強調，運動需要體重計、血壓計等設備以及整合資訊的服務，整合台灣硬體、軟體及系統服務，打造出一種工具，並且透過團體的力量，利用人與人之間彼此競爭、激勵，可望協助民眾養成規律運動習慣。陳俊忠說，維持健康必須規律運動、養成生理量測習慣，若採取群體監督進行，成效會更好。

黃榮村表示，哈佛大學凱博文教授結合該校醫學院、公衛學院、電子工程學院、設計學院與商學院等五個學院所成立「針對長者與社會變遷的全球家庭關懷計畫」跨院計畫，台灣健康運動聯盟將與哈佛大學團隊成為合作夥伴，在台打造以「社會科技」為基礎，並推廣i SoCon為工具，目標是協助全球民眾養成規律運動與生理量測習慣。

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