二仁溪從黑龍江變水清魚現 大學生感動撿垃圾

2018-06-25 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



崑山科大志工學習安排參觀二仁溪生態，由舢筏協會二位專員簡竹君、毛小驊擔任導覽解說，內容包括二仁溪流域整治經緯暨資料展覽及影片觀賞、紅樹林生態及河海交界生態解說，二仁溪蝦、蟹、水母、魚類的生態解說、漁村生活體驗、參觀彈塗魚、紅樹林復育的情況。

學生也搭乘舢筏實地體驗二仁溪的汙染與整治成效，二位專員詳細為師生進行解說，將二仁溪由重金屬高度污染的「黑龍江」，到目前水清魚遊的狀況娓娓道來。有趣的是，途中還有烏魚躍至船上，讓參訪的師生驚呼連連，也見證二仁溪整治有成。不過專員強調，二仁溪的河水仍然含有汙染餘毒，因此河內魚蝦蟹仍然為政府列入禁食管制。

崑山科大表示，活動除了讓學生了解二仁溪生態之歷史及其相關知識，並藉由環境體驗，讓學生了解到，一時的環境破壞，常要幾個世代的付出與努力，才能恢復生機。受到感動的師生們也沿著河岸進行環境的志工服務，幫忙撿拾、清理河岸垃圾，經由做中學，將課程融入社會參與式行動學習，以達致環境教育及社區服務的理念，培養學生愛鄉愛土的情懷。