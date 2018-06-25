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世足顯影／不喝酒隊長與英格蘭的「飲酒危機」

世足全部賽事 有線協會：讓華視播 NCC：不介入

2018-06-25 14:38中央社 台北25日電

台灣有線寬頻產業協會今天表示，世足賽14日開踢至今，民眾僅能在MOD等平台觀看，呼籲政府應出面協調，讓獲授權的華視播出所有賽事，NCC表示，尊重私人商業協商不會介入。

2018世界盃足球賽6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，台灣由愛爾達科技股份有限公司以新台幣2億元取得國內全部轉播權利，華視則透過商業協商，以3000萬元取得轉播16強賽事的權利。

台灣有線寬頻產業協會今天透過新聞稿指出，取得全台獨家世足賽轉播權的愛爾達公司，6月16日凌晨發生網路壅塞、當機事件，導致網路訂戶無法收視，引發收視觀眾群起抗議。

協會表示，台北市長參選人丁守中、學者、媒體各界紛紛批評及揭發，愛爾達在政府高比例投資的中華電信以全民資產重金支撐下，從過去由無線電視台基於保障一般大眾均可收視的權益，以相對合理價格轉播的傳統，變成高價搶標國際重要體育賽事，幫中華電信MOD及愛爾達自己搶佔市場，以達到排擠競爭對手的目的。

協會指出，愛爾達及中華電信利用全民資產，高價搶標國際重要賽事的結果，將原本幾乎全國觀眾均可免費收看國際重要體育賽事的傳統，轉變為僅能讓MOD及愛爾達相對少數的用戶觀賞，更發生當機狀況，不僅讓部分觀眾無法收視，更嚴重的是犧牲且剝奪了台灣絕大多數觀眾原本可免費、方便收看國際重要賽事的基本權益。

協會呼籲，政府主管機關應出面協調，讓這次世足賽取得愛爾達授權的華視，可立即播出本屆世足賽的所有賽事，而非受到愛爾達層層限制，僅能從16強決賽才能播出。

此外，日後舉凡世足賽、奧運等國際重要體育賽事，應依國際奧運規章規定，保障一般民眾均可免費收看權益，由公共電視或恢復由無線電視台代表台灣，向國際組織取得涵蓋全部權利(All Rights)轉播權，無差別待遇授權全平台播出，這樣才能落實全民均有權利免費收看國際重要體育賽事轉播的基本權益。

協會指出，從今年世足賽到北京奧運、巴西里約奧運，愛爾達結合中華電信MOD高價搶標國際重要賽事的商業模式，已凸顯私利凌駕於公益之上的重重弊端，建請政府單位緊急出面協調處理，以避免民怨持續擴大。

國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗說，愛爾達電視是依法投標去取得國際賽事的轉播權限，必須要尊重此國際商業模式以及企業付費取得的權利。至於有意轉播的頻道，可以跟愛爾達協商洽談轉授權，這方面NCC也會尊重私權協商，除非有不公平競爭等問題，否則NCC與公平會不宜介入。

奧運體育NCC
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