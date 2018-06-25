保障荔枝採收價 綠推廣糯米荔枝

2018-06-25 14:05 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



「彰化芬園鄉的黑葉荔枝產期比南部晚，怕產出時市場量大價跌，

所以彰化農民除了種黑葉荔枝外，也開始栽種新品種糯米荔枝，比黑葉更Q彈，」民進黨立委林淑芬25日出席「芬園鄉糯米荔枝推廣活動」記者會時如此表示。芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，糯米荔枝每斤100元，黑葉一斤僅50元。今年芬園鄉農會為保障黑葉荔枝價格，全面以一斤18元收購黑葉荔枝次級品一斤18元。

「黑葉荔枝顏色比糯米荔枝暗紅，糯米荔枝籽小、吃起來超Q彈，栽種需要技術，」黃翊愷表示，民進黨立委黃秀芳、林淑芬以及芬園鄉農會總幹事黃翊愷等人出席「芬園鄉糯米荔枝推廣活動」記者會，推廣糯米荔枝。糯米荔枝產季比黑葉荔枝晚，產期在6月中旬，約20天左右。彰化縣芬園鄉黑葉荔枝、糯米荔枝生產面積占約434公頃，呼籲民眾，糯米荔枝香甜多汁，多支持農民。

「去年因天氣異常跟寒害影響，黑葉荔枝產量大約只有1至2成，今年受荔枝椿象蟲害影響大概減少約2成，但量仍很多，」黃翊愷表示，黑葉產地價格約一斤25到30元，今年台中市政府與彰化縣芬園鄉農會各自都推全面收購次級品黑葉荔枝一斤18元，保障農民。但前年、去年芬園鄉荔枝價格跟今年一樣。

糯米荔枝因為籽小、吃起來超Q彈，比起傳統的黑葉荔枝更受消費者喜愛，加上照顧需要更細心，旁邊不能有其他黑葉荔枝，否則可能會品種交雜，造成籽變大、變酸，價格與玉荷包相同，一斤都是100元。

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