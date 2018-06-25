5縣市高溫資訊亮黃燈 可能破36度

相關新聞
一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄2018-06-25 07:44
20年來少不了菸和烈酒 45歲女得了食道癌2018-06-25 09:53
洗腎管路疏失一年356件 專家估黑數超過300倍2018-06-25 12:18
常淹水錦湖國小 這次豪雨貯留節水75公噸2018-06-25 12:17
森鐵員工不滿薪資天花板被壓低 林務局：鼓勵跳大級2018-06-25 11:54
分解廚餘的黑水虻 邑米社大研發自然循環飼育系統2018-06-25 11:16
廠商不服森鐵新車驗收不過 台鐵擬找第三方鑑定2018-06-25 10:57
全台首座！成大將新建老人醫院2018-06-25 10:53
周末高壓若北移 彭啟明: 午後雷陣雨可能增加2018-06-25 09:13
吳德榮：不只山區 周四起平地午後雷雨機率提高2018-06-25 09:12
空汙引發鼻過敏 上班族口臭鼾聲驚人2018-06-25 07:22
清晨夜間風速弱 空氣汙染物增2018-06-25 05:00
各地上午晴朗 留意午後雨勢2018-06-25 04:55
宜推分級醫療 大小醫院結盟轉診2018-06-25 01:01
世足太熱 運彩小當機2018-06-25 00:46
把關全民健康 邱淑媞國際發聲2018-06-25 00:26
北市衛生局：台大醫一周內提報告2018-06-25 00:09
台大醫出包 醫改會：重大事件應通報2018-06-25 00:09
洗腎接錯管 台大醫緊急將接頭換防呆裝置2018-06-25 00:09
大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈2018-06-25 00:02
郊遊未戴帽 女童頭皮曬傷掉髮2018-06-24 23:48
台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報2018-06-24 23:41
每周心理劇療心 彰醫10年耕耘2018-06-24 23:18
園藝、音樂當藥方 老人笑呵呵2018-06-24 23:12
影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨2018-06-24 23:12
書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊2018-06-24 22:37
金石堂城中店熄燈 書迷合影留念2018-06-24 22:37
願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了2018-06-24 21:44
願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙2018-06-24 21:44
談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口2018-06-24 21:40
洗腎人口多？ 醫師：健保給付門檻低2018-06-24 21:32
願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過2018-06-24 21:14
洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯2018-06-24 19:51
全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日2018-06-24 19:38
企業醫護健檢 7月1日起勞工達200人需醫護員2018-06-24 19:07
太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路2018-06-24 18:04
當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復2018-06-24 16:29
世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機2018-06-24 16:05
咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯2018-06-24 15:23
熱門文章
願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過2018-06-24 21:14
願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了2018-06-24 21:44
全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日2018-06-24 19:38
願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙2018-06-24 21:44
咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯2018-06-24 15:23
一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄2018-06-25 07:44
殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨2018-06-25 08:00
一次或分次用手機1小時 一樣傷眼2018-06-24 13:24
父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密2018-06-25 10:50
洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯2018-06-24 19:51
書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊2018-06-24 22:37
當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復2018-06-24 16:29
唐綺陽星座運勢週報：白羊名聲地位蒸蒸日上 處女有正財運2018-06-25 07:32
太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路2018-06-24 18:04
【重磅快評】我們要把台灣獼猴變成「傳說中」的動物？2018-06-25 10:52
今日星座運勢／獅子 內心渴望關注 避免逛街亂花錢2018-06-25 00:00
大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈2018-06-25 00:02
影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼2018-06-24 14:01
Pony面子好大！天后蔡依林來加盟2018-06-24 17:35
各地上午晴朗 留意午後雨勢2018-06-25 04:55
金石堂城中店熄燈 書迷合影留念2018-06-24 22:37
談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口2018-06-24 21:40
世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機2018-06-24 16:05
思念之情／煎成思念2018-06-25 06:00
香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬52018-06-25 07:45
洗腎接錯管 台大醫緊急將接頭換防呆裝置2018-06-25 00:09
賞文迴響／異姓兄弟見真情2018-06-25 06:00
心情點滴／歲月之擔2018-06-25 06:00
台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報2018-06-24 23:41
分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是2018-06-25 11:19
影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨2018-06-24 23:12
愈熱愈要吃麻辣！今夏新菜 川味大爆發2018-06-25 07:41
周末高壓若北移 彭啟明: 午後雷陣雨可能增加2018-06-25 09:13
全台首座！成大將新建老人醫院2018-06-25 10:53
為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因2018-06-25 13:18
空汙引發鼻過敏 上班族口臭鼾聲驚人2018-06-25 07:22
20年來少不了菸和烈酒 45歲女得了食道癌2018-06-25 09:53
台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估2018-06-24 20:05
期間限定免費！花蓮知卡宣親水公園7月1日起開放2018-06-24 14:07
森鐵員工不滿薪資天花板被壓低 林務局：鼓勵跳大級2018-06-25 11:54
留言