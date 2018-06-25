森鐵10新車驗收卡關 擬找第三方測試

2018-06-25 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



停駛四個月的阿里山森林鐵路本線復駛在即。台鐵將履勘發現的九項缺失改善完畢、上周五呈報交通部核定，有機會趕在7月1日交還給林務局前恢復營運。台鐵10輛新車採購遲遲無法完成驗收，台鐵表示，考慮找公正第三方測試，安全不會退讓，依合約解約也是選項。

森鐵在不到兩個月發生四次出軌事故，台鐵派檢查小組到現場會勘後，認為停駛一個月無法改善枕木、道碴等基礎工程問題，3月10日宣布再停駛三個月。台鐵表示，修復設備、修剪會遮避號誌的枝葉等九項缺失，日前已改善完畢。台鐵局長鹿潔身說，已將資料蒐集完，提供給交通部，有信心6月底前復駛。

森鐵為增加運能新購10輛車廂，原訂去年12月完成驗收，1月編組試車時出軌又被指台鐵開出自走式轉向架的特殊規格，未曾應用於窄軌等爭議。

台鐵說，軌距不影響自走式轉向架的運用，這樣的轉向架，絕對有助於減少磨耗。但是之後車輛經廠商改善後，仍未達到合約的要求。

台鐵表示，他們以儀器測試要求再改善，廠商覺得已超出合約要求，質疑會出軌是森鐵的鐵軌釀成，非關車輛，雙方正討論要找顧問公司等第三方鑑定。台鐵的立場是這些車輛要用二三十年，與行車安全有關，絕對按合約嚴格把關。若廠商不能改善至達標，不排除解約。