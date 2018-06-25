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森鐵下月回歸林務局 員工怨：兩職級頂薪被壓低

2018-06-25 14:41聯合晚報 記者雷光涵／台北報導

阿里山森林鐵路下月起回歸林務局，但相關人事調動內容仍有爭議。圖為阿里山森林鐵路。...
阿里山森林鐵路下月起回歸林務局，但相關人事調動內容仍有爭議。圖為阿里山森林鐵路。 圖／聯合報系資料照片
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阿里山森林鐵路下月起回歸林務局，234名人員從台鐵移撥至林務局林鐵管理處。員工質疑現場主管、司機最高薪點被壓低，未實踐保障台鐵時期薪資福利的承諾，林務局說，薪資結構確有調整，開放考績前三分之一的人，薪點到頂後跨大級，鼓勵員工爭取更高職級。

上周五林務局舉行三場員工權益說明會，嘉義現場有警察錄影蒐證，引發員工不滿，指林務局破壞雙方互信，不讓員工發言，氣氛緊張。林務局嘉義林管處鐵路課長林其德說，當天為警方接獲情資，主動要求到場。但在山上舉行的後兩場說明會氣氛平和，也有更多互動。

薪水6級改3級 擴大加薪幅度

林務局指出，薪資參照目前台鐵薪級表，新進人員6級薪水改3級，擴大加薪幅度。以往基層的服務員(營運員級)做15年以後，若班長沒缺，到頂後薪水不再調。林其德說，未來會讓三分之一的人先跨大級，升一級，待出缺後繼續升遷。對站長等最高職級，把本薪4.8萬元調高到5.18萬元。

員工指出，調整以後，兩職級的薪水天花板被降低，只有最高職級、大部分是管理處派來的長官薪水樓地板、天花板都上調，起薪調高6000元以上。年度考績乙等不能調薪。

林務局：考績調薪 不應視為福利

林務局解釋，考績調薪不應視為福利，台鐵時期考績甲、乙等都調薪，應獎優汰劣，鼓勵員工爭取甲等，也不會有人數比例限制。會新設績效獎金，依各單位營運績效發給。至於無國民旅遊卡一事，林其德表示，目前是領取不休假獎金，但有新進人員想休假、用國旅卡，將交全體員工決議。

林其德說，有員工想留台鐵工作，有人去參加6月台鐵特考，台鐵預計7月再招募沒有公務員身分的基層服務員，他們希望台鐵服務的待遇不會優於林鐵，希望他們留下，但有考慮最快7月招考新人。

台鐵薪資森林鐵路公務員阿里山
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