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影／30日起 飛美旅客限帶350ml以內粉狀物

2018-06-25 12:39聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml以內的粉狀物登機，超過數量必須托運，嬰兒奶粉、個人藥物等隨身使用必須品可以攜帶，要單獨放置方便檢查。桃園機場公司、航警局25日呼籲，旅客提前準備並配合這項維護飛安的措施。

桃園機場公司副總經理但昭璧指出，這項新規定將從30日上午第1班飛美班機開始執行，檢查方式是在管制區長廊進入內候機室前，由航空公司委託受過專業訓練的保全人員，採不間斷模式持續檢查。

但昭璧呼籲飛美旅客提前到達內候機室受檢，也請旅客出發前先檢查攜帶的粉狀物品，超過350ml的要在櫃檯托運，350ml容量相當於1罐鋁罐裝的可樂或啤酒。如果無法自行判斷，到達機場航空公司櫃台時先詢問地勤人員確認。

他表示，必須在飛機上使用的嬰幼兒奶粉、個人藥品，應分開放置或準備醫師診斷證明，方便快速執行二次安檢。在機場管制區內購買的化妝品、巧克力粉等粉狀物，免稅店會免費提供保安袋並密封，裡面並放置銷售證明，數量如超過350ml，檢查時確認保安袋沒有拆封允許攜帶登機。

如果攜帶的粉狀物體低於350毫升，但歸類為航空運輸裡規定的9類危險品，仍舊不准攜帶登機。這9類的危險品包括毒物、化學物品、易燃物品等

航警局也提醒旅客，350ml的數量是採取總量管制，單一容器粉狀物超過350ml不得攜帶登機，如果攜帶3件粉狀物，每件200ml，因為總量600ml，已經超過350ml限制，超出部分不得攜帶登機。

航空公司人員強調，旅客攜帶的粉狀物超過350ml限制，又不屬於嬰兒奶粉、個人藥品等允許範圍，超出部分必須自願拋棄。如果旅客不願意拋棄，航空公司有權力拒絕旅客登機，若延誤行程，責任由旅客自負。

美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml...
美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml以內的粉狀物登機，超過數量必須托運，桃園機場公司、航警局呼籲旅客提前準備並配合。圖為超量粉狀物示意圖。記者陳嘉寧／攝影
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美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml...
美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml以內的粉狀物登機，超過數量必須托運，桃園機場公司、航警局呼籲旅客提前準備並配合。如果在機場免稅店購買的巧克力粉等物品超過350ml，必須裝入免稅店提供的保安袋密封，才能登機。記者陳嘉寧／攝影
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美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml...
美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml以內的粉狀物登機，超過數量必須托運，桃園機場公司、航警局呼籲旅客提前準備並配合。圖為搭乘美國聯合航空班機執行二次安檢情形。記者陳嘉寧／攝影
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美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml...
美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）規定，從30日起飛美旅客限制攜帶350ml以內的粉狀物登機，超過數量必須托運，桃園機場公司、航警局呼籲旅客提前準備並配合。圖為搭乘美國聯合航空班機旅客登機前接受二次安檢情形。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場嬰兒飛安

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