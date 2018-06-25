飛美航班安檢新規月底上路 隨身粉狀物限量

2018-06-25 12:22 中央社 桃園機場25日電



飛美航班30日起將有安檢新規定，除經航空公司確認的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰外，旅客隨身攜帶登機的粉狀物不可超過350毫升，機場公司今天除提前宣導也將嚴格執行。

配合美國國土安全部運輸保安署（TSA）要求強化飛美航班相關保安控管措施，30日起，搭乘赴美航班旅客，除經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰外，其他大於或等於350毫升之粉狀物，都不可攜帶進入客艙。

桃園國際機場公司副總經理但昭璧今天受訪表示，安全檢查作業將在內候機室執行，旅客最簡單的判別方式，就是可攜帶的粉末狀物品大小約一瓶可樂罐容量，也不可是航空運輸規定的毒物、化學物、易燃物等9類危險物品，請旅客事前自行檢查，飛美航班將依法嚴格執行。

但昭璧表示，由於執行安全檢查會耽誤旅客部分時間，因此請旅客務必提前到達內候機室。民眾若不熟悉相關法規，可先行向航空公司聯繫確認，報到時若有粉狀物體超過350毫升或不需隨身攜帶的部分，建議旅客盡量托運，以免造成困擾。

至於部分旅客會在管制區內購物，但昭璧指出，旅客購買商品若有超過350毫升的粉狀物體，免稅商店將協助民眾進行密封包裝，密封袋內並會附上銷售單據，證明物品是在管制區內購買，方便旅客順利攜帶上機。

但昭璧也提醒大家，飛美航班檢查作業是採取「不間斷的檢查」，也就是說，檢查人員與檢查台會連續不斷地查驗，比率將比抽檢來得高，請飛美航班旅客體諒，並配合機場的登機作業完成安檢手續。

負責機場安檢作業的良福保全公司副理董德志表示，依據美國國土安全部運輸保安署現行規定，乳膠狀、高壓氣體以及液態物品，只要容器超過100毫升以上都無法隨身登機。