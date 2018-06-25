常淹水錦湖國小 這次豪雨貯留節水75公噸

2018-06-25 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



經濟部水利署南區水資源局今天在台南市北門區錦湖國小舉辦「107年南部地區雨水貯留節水技術推廣觀摩」，同時結合學校環境教育，期望透過節約用水案例交流分享，發揮全民節水、愛水為美德的教育功能。

南部水資源局表示，行政院前瞻基礎建設計畫項下的水環境建設中，納入「雨水貯留系統建設」，由經濟部水利署補助經費，協助輔導設置或由申請單位自行設計。錦湖國小的雨水貯留系統目前是南部地區規模最大，校內共有兩座設施，一座為新建置共有9個貯留桶，另一座則是利用舊有的蓄水池再加以改造，加起來共可貯留約75噸的水，貯水利用水量相當可觀。

錦湖國小校長周志強表示，校內雨水貯留設施的設計以著重於實用性，包含兩個「流水量表」，可以觀察並記錄用水狀況，另設置「電磁閥」，當雨水不足時會自動切換為自來水。回收的水除了利用於澆花、沖廁及拖地之外，在豪大雨時期也能逕流分攤減少排水系統的負荷，達到防洪效果，甚至在缺水時期可以供應附近社區居民沖廁清洗用水，感謝經濟部水利署及南水局提供這次與其他單位相互技術交流的機會，對不同環境下如何設置貯水設施技術激盪出不同的想法，獲益很多。

南水局副局長簡振源表示，雨水貯留設施不僅具有多元的實質功能，更是一個節水示範的優質教材，藉由這次的觀摩活動讓相關機關、學校單位及學生實際觀摩彼此交流，傳達節水概念及環境保護教育理念，並期望國人未來在建築或各標的開發時能進一步落實逕流分攤、貯水利用及節約用水於生活美德中。