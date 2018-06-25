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盼降低事故 高市拍2部宣導片籲騎士遠離大車

2018-06-25 12:15聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片。圖／高市新聞局提供
高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片。圖／高市新聞局提供
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暑假是旅遊旺季，為降低大型車及機車族群事故發生，高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片，呼籲大型車加裝行車視野輔助系統、用路人遠離大型車，騎乘機車時務必專心留神，增進交通安全。

高市新聞局長張家興表示，暑期將屆，年輕族群結伴出遊機會大增，新聞局製作「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」等2支交通安全宣導短片，今日起將透過高雄款臉書、捷運、7-11、全家及屈臣氏等通路同步播出。

張家興說，今年承蒙交通部道路交通安全督導委員會協力，得以透過更多元的媒宣管道，期盼與市民共同努力，增進交通安全。2支短片以幽默詼諧及具警示性的畫面呈現，盼喚起用路人共同注意交通安全。

「她還在等你回家」是有鑑於高雄市大型車交通事故較為偏高，因此針對大型車對症下藥製作的宣導短片，以親情訴求為出發點，描述小孩在家中殷切期盼等著媽媽回家，但馬路如虎口，當行駛在大型車旁，一旦進入視野死角區，容易發生交通事故，提醒用路人務必遠離大型車、加裝視野輔助系統，駕駛時亦應專注並加強警覺。

張家興表示，高市去年18至24歲機車事故占總體交通事故1成多，因此也推出「你和我想的不一樣」宣導短片，劇情描述男騎士載著女友迎風奔馳，卻在馬路上狂飆、任意轉彎，自以為吸引別人羨慕的目光，實際上卻引起用路人側目，被視為危險人物。

市府統計，高雄市107年1至5月間，發生31175件交通事故，與去年同期比較，減少3812件、死亡人數減少11人、受傷人數減少5945人。

2支交通安全宣導短片將於YOUTUBE搶先曝光，並陸續於高雄款臉書、Line、網路、全國及地方頻道（CH3）、高捷、7-11、全家及屈臣氏電視等通路播放，以多元的宣傳管道，貼近各種年齡層及族群，增進高雄市交通安全。

YOUTUBE連結網址：

你和我想的不一樣

她還在等你回家

高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片。圖／高市新聞局提供
高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片。圖／高市新聞局提供
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高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片。圖／高市新聞局提供
高雄市新聞局今發布2支交通安全宣導短片。圖／高市新聞局提供
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捷運機車族高捷

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