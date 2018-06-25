機能飼料箱 耐用更耐看

2018-06-25 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



寵物胸背帶利用透氣網布搭配泡棉，提升舒適性。 SPUTNIX／提供 分享 facebook

SPUTNIK三個有理想、堅持的年輕人，為了證明台灣也有質感機能兼優的寵物商品自有品牌，不惜成本研發設計毛小孩用品。創業三年證明能力，但林伯鴻等三人仍不自滿，花了近半年時間開發設計最新商品-機能飼料箱，初探市場反應佳，將上募資平台「嘖嘖」集資量產，再次證明台灣之光。

SPUTNIK想用好商品打造台灣品牌的心，從林伯鴻等人對挑選合作工廠的用心，就可窺知。林伯鴻說，台灣很多工廠長久已經習慣做簡單代工，老闆心態認為穩穩做就可以過下去，但SPUTNIK的產品在細節及功能較講究，「小工廠不想升級不願接，大工廠則認為數量太少不想接」，因此接洽過程費不少功夫，甚至遠到大陸找合作工廠。

以胸背帶上的拾便包為例，胸背帶代工是台灣工廠，細節繁複的機能小包則是大陸工廠製做，兩種產品卻要合一使用，雖然公司增加很多溝通過程，「不想放棄品質也只能接受」。

SPUTNIK三個有理想、堅持的年輕人，為了證明台灣也有質感機能兼優的寵物商品自有品牌，不惜成本研發設計毛小孩用品。 SPUTNIX／提供 分享 facebook

SPUTNIK每推一項新產品都耗費不少心力，最新機能飼料箱亦不例外。「不是一般市面上隨便的塑膠成分，還要保護毛小孩的健康」，林伯鴻說，飼料箱用無毒PP材料製作，既要防潮，也要讓寵物不會吃到有害物質。飼料箱內還有放置狗零食及藥品小盒。

機能飼料箱外形紮實帥氣，成本所費不貲，是所有產品中最高者，SPUTNIK找上募資平台，希望透過認同者力量結合。林伯鴻坦承，這類大塑膠模具號通常是大公司產品等級，「因此對我們真的是很大的挑戰，壓力也很大」。