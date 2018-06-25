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世足顯影／不喝酒隊長與英格蘭的「飲酒危機」

3個大男生 讓寵物「很型」

2018-06-25 14:23聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

SPUTNIK三位合夥人林伯鴻（右起）、林子堯、賴逸勳。 SPUTNIX／提供
SPUTNIK三位合夥人林伯鴻（右起）、林子堯、賴逸勳。 SPUTNIX／提供
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誰說寵物包、寵物碗到拉繩不能實用又時尚？一心想提升寵物商品美感，三個七年五班大男生，自創寵物用品品牌SPUTNIK（斯普尼克），用機能角度打造各種寵物用具，讓寵物商品成為全身時尚一環。

林伯鴻、賴逸勳、林子堯都是很好的同學兼死黨，林、賴兩人學的是工業設計，林子堯有貿易專長，三年前各自辭去原有工作決定創業，「台灣很多產業值得有更好的質感，我們的力量無法翻轉所有產業，就找一個發展還不夠的產業切入」，既然包包、衣服等產業已經很多人投入，加上三人都有飼養狗狗，最後決定從寵物商品切入，自創品牌SPUTNIK。

拾便包，方便攜帶垃圾袋及衛生紙。 SPUTNIX／提供
拾便包，方便攜帶垃圾袋及衛生紙。 SPUTNIX／提供
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一開始推出養寵物必備的胸背帶、頸圈、拉繩，林伯鴻說，「要比功能永遠比不完，我們的核心理念就是要有很強的產品識別度，消費者一旦喜歡後，就會一直支持下去。」

用水泥打造碗身，內碗不鏽鋼材質，再搭配矽膠隔滑腳墊，擺在客廳兼具美感。 SPUT...
用水泥打造碗身，內碗不鏽鋼材質，再搭配矽膠隔滑腳墊，擺在客廳兼具美感。 SPUTNIX／提供
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在此核心下，產品都加入皮革及機能元素，那怕只是胸背帶、牽繩，一掛在狗狗身上，外觀質感就不一樣。

林伯鴻說，他們從年輕父母與嬰幼兒的關係，來推測狗主人與寵物的關係，年輕父母若穿著有型，揹嬰袋或外出用品也會跟自己風格相近，既有認同成分，也是一種情感投射表現。

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以此角度，外揹袋又令人眼睛為之一亮，賴逸勳說，「好看的外出包，可增加男性揹寵物包意願。粗獷有型的尼龍製品，作工毫不馬虎，從扣具到拉鍊，每個細節要求嚴謹。」

點我看SPUTNIK粉絲專頁

寵物情感
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