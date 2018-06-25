森鐵員工不滿薪資天花板被壓低 林務局：鼓勵跳大級

2018-06-25 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



阿里山森林鐵路7月1日起回歸林務局，234名人員從台鐵移撥至林務局的林鐵管理處。員工質疑現場主管、司機最高薪點被壓低，未實踐保障台鐵時期薪資福利的承諾，林務局說薪資結構確有調整，但開放考績前1/3的人薪點到頂後跨大級，鼓勵員工爭取更高職級。

上周五林務局召開三場員工權益說明會，不過嘉義現場有警察錄影蒐證，引發員工不滿，指林務局破壞雙方互信，不讓員工發言，氣氛緊張。林務局嘉義林管處鐵路課長林其德解釋，當天為警方接獲情資主動要求到場。但在山上舉行的後兩場說明會氣氛平和，也有更多的互動。

林務局指出，薪資參照目前台鐵薪級表，不過新進人員的6級薪水改3級，擴大加薪幅度；以往基層的服務員（營運員級）做15年以後，若班長沒缺，到頂後薪水不再調。林其德說，未來會讓1/3的人可先跨大級升1級，待出缺後繼續升遷。對站長等最高職級，把本薪4.8萬元調高到5.18萬元。

不過員工指調整以後，兩職級的薪水天花板被降低，只有最高職級、大部分是管理處派來的長官薪水樓地板、天花板都上調，起薪調高6千元以上，年度考績乙等不能調薪。

林務局解釋，考績調薪不應視為「福利」，台鐵時期考績甲、乙等都調薪，他們認為應獎優汰劣，鼓勵員工爭取甲等，也不會有人數比例限制。另會新設績效獎金，依各單位營運績效發給。至於無國民旅遊卡一事，林其德表示目前是領取不休假獎金，但有新進人員想休假、用國旅卡，將交全體員工決議。