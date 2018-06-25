預防兒虐牢記5字訣「不閉打小還」

2018-06-25 12:12 中央社 台北25日電



每個孩子都是寶，北市家暴防治中心和南台北家扶中心提供快樂親子5步驟，以簡單的「不、閉、打、小、還」口訣，幫助家長平復情緒，避免打罵小孩。

今年是家庭暴力防治法實施20年，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心與家扶基金會南台北家扶中心今天舉行「Yes，我可以」兒童保護宣導記者會，向民眾呼籲「保護兒童，沒有人是局外人」。

台北市政府社會局長許立民表示，暑假將至，家長負擔照顧未成年子女的時間也比平常增加，也讓人擔心會有親子衝突或不當管教的情形發生，因此希望社區鄰里可以幫忙，多留意是否有孩子大聲哭鬧或過度被管教的情況。

南台北家扶中心主任王金敦表示，教養方式有很多種，最不可取的就是責打，有些家長承擔的壓力超過負荷時，就會把情緒轉嫁到孩子身上，但孩子是無辜的，且沒有能力反抗。

王金敦指出，兒童保護工作不是只需要專業人員，大眾的參與也很重要，每個民眾都是小小的螺絲釘，如果在周遭發現有兒童受虐，就應該雞婆一點打電話通報，兒少保護應該從你我開始做起。

現場也宣導快樂親子5步驟，以簡單的「不、閉、打、小、還」5字口訣，提醒家長情緒來時，盡量「不」要生氣，可以先「閉」上眼睛，「打」電話給家扶聊聊，並抱抱「小」孩，「還」要大笑幾聲，避免因情緒失控而打罵小孩。

北市家暴防治中心和南台北家扶中心也邀請民眾分享自己的正向親子妙招，並上傳到臉書，同時打卡標示南台北家扶中心臉書，就有機會將裝有兒保相關資源和知識的兒少快樂袋帶回家。