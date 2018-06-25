試辦或開放農業外勞 農委會：目前沒考慮

2018-06-25 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農業缺工嚴重，農委會今天推出「農業缺工好幫手」APP，希望提供農民、農場主及農企業刊登職缺、媒合農事缺工需求。但農民認為，農業需要的是勞力密集的基礎勞力，並非技術人員，且即使同樣作物、每個農場的工作方式都不一，用這樣方式找工人不見得適合每個農場。

不過農委會今天明確宣示，試辦或全面開放農業外勞，農委會不考慮。

農委會今天召開記者會，宣傳農業缺工找工APP，希望農場主以及想要務農找工作的民眾，都可以透過APP媒合。農委會副主委李退之表示，度假打工部分，正與其他國家簽訂協議，但試辦或全面開放農業外勞目前沒有在進行。

李退之說，農業缺工存在很久，要與其他行業與產業，不得不去競逐台灣這樣緊迫的勞動力，還沒有引進其他不同的疆界的勞動力前，把本土勞動力解放，從這幾個方向來努力，要節省人力需求，包括田間管理，機械團來協助農民簡省人力需求的方式，可增加臨時性、高技術性的人力，補充地方的不足。

在高雄大樹鄉種玉荷包的農民許倫照表示，大樹鄉總共有3000公頃玉荷包，所有的農民都必須在20天內同時採收完，幾乎每年都缺工。他表示，專業的採收工和從APP找的臨時工功能必須分開，專業上樹採收農場主要另外請，但臨時工、學生可以在包裝廠接電話、寫訂單，兩種工人相輔相成，兩種工作人員都是農場需要的。

宜蘭縣員山鄉果樹產銷班第一班班長吳文旭表示，現階段的耕作主力農人的年齡層，都落在60至70歲，對3C不熟，不見得會操作App。他說，接近50世代的農民，需要的是常駐或傳承型的農夫幫手，勞力工與技術工是不同目標領域的，一般的農場，需要的是長期穩定的幫手，並非來幾個月的臨時工。