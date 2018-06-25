分解廚餘的黑水虻 邑米社大研發自然循環飼育系統

2018-06-25 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



可分解廚餘又有營養價值的黑水虻，是目前熱門的昆蟲，嘉義縣邑米社區大學理事長吳孟昆研究多年，研發申請到專利的黑水虻飼育系統，讓有在做黑水虻分解的機關社團，不再困擾缺乏找尋黑水虻的幼蟲。

黑水虻的幼蟲可以強力分解廚餘，嘉義縣邑米社區大學推動多年，在番路鄉民和國小和社大的農場都有相當驚人的成果，不過黑水虻有其自然界的生活史，在農場飼育的黑水虻幼蟲分解廚餘後持續長大，四處亂跑找地方化蛹，羽化成蟲後也是到處飛尋找交配。

邑米社大理事長吳孟昆最近研發成功的黑水虻飼育系統還取得專利，使用一般的濕廚餘即可，倒進廚餘分解室內，裡面有大批的黑水虻幼蟲正在狂吃廚餘，這些幼蟲長大後，順著找乾燥地方化蛹的特性，分別跑到兩處育蛹區，若系統內夠用，即可收集更多蛹做其他利用，有很高營養價值取代當動物飼料。

其中一個育蛹區即是系統中的網室，羽化成蟲後在網室內求偶交配，並會產卵在廚餘分解室上方的木板間隙，卵孵化成幼蟲後，會自動跳進廚餘分解室內，狂吃廚餘長大，讓黑水虻的生命史都在這套專利系統內循環。