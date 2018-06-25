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廠商不服森鐵新車驗收不過 台鐵擬找第三方鑑定

2018-06-25 10:57聯合報 記者雷光涵╱即時報導

停駛4個月的阿里山森林鐵路本線復駛在即。台鐵已將履勘發現的9項缺失改善完畢、上周五呈報交通部核定，有機會趕在7月1日交還給林務局前恢復營運。不過台鐵10輛新車採購遲遲無法完成驗收，台鐵表示考慮找公正第三方來測試，安全不會退讓，依合約解約也是選項。

森鐵因在不到2個月發生4次出軌事故，台鐵派檢查小組到現場會勘以後，認為停駛1個月無法改善枕木、道碴等基礎工程等問題，3月10日宣布再停駛3個月。台鐵表示，包括修復設備、修剪會遮避號誌的枝葉等9項缺失日前已改善完畢。局長鹿潔身說已將資料蒐集完給交通部鐵道路，有信心6月底前復駛。

不過寄望能為森鐵增加運能、盈收的10輛新購車廂，原訂去年12月要完成驗收，編組試車時卻發生出軌，又被指台鐵開出的「自走式轉向架」的特殊規格未曾應用於窄軌等爭議。台鐵強調，軌距不影響自走式轉向架的運用，且這樣的轉向架絕對有助於減少磨耗。但是車輛由廠商改善以後，確實仍未達台鐵在合約的要求及標準。

台鐵說，他們以儀器測試要求再改善，廠商覺得已超出合約要求，質疑會出軌是森鐵的鐵軌釀成，非關車輛，雙方正討論要找顧問公司等第三方來鑑定。台鐵的立場是這些車輛要用2、30年，與行車安全有關，絕對按合約嚴格把關。若廠商不能改善至達標，不排除解約。

阿里山森林鐵路復駛在即。圖／台鐵局提供
阿里山森林鐵路復駛在即。圖／台鐵局提供
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