全台首座！成大將新建老人醫院

2018-06-25 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大計畫新建全國第一座老人醫院，即將獲得行政院核定， 預計最快民國111年啟用。

行政院長賴清德日前南下參加成大醫院30週年慶時，就表達對這項計畫的支持。

新建的地點原來在成大台灣文學館附近，遭到反對， 認為校方犧牲「不夠熱門」科系的權益，目前的新建地點預計在東豐路與林森路口的敬業校區網球場，但之前也有學生抗議選址過程不公平。

行政院指出，成功大學附設醫院將興建「老人醫院」並設「高齡醫藥智慧照護發展教育中心」，結合老人醫學人才培育、醫療產業及老人照護的綜合性國家重大計畫，全案投入29億元，教育部分千年編列15億元、成大醫院自籌14億元。

教育部強調，此計畫非單純醫院興建，將成培育老人醫學專科醫師及人才機構、高齡生技製藥產業扶植重鎮，亦作政府推動高齡化政策、智慧遠距醫院等決策參據。

目前規劃1-9樓為老人醫院，約350病床，包括急性病（含精神病）、加護、安寧、失能、失智等；10-12樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心。

收治對象除法定65歲以上老人，也含括50歲以上失智症患者、所歲以下失能之身心障礙者等長照2.0對象，另以45歲到64歲初老年期病人為輔，預計五年內45歲上下各占一半。

成大醫學院原設有老年學研究所及國衛院高齡研究中心，亦有全國獨具特色的老年病房，未來老人醫院將是成大醫院分院，成醫現有20位老年專科醫師，預計逐步增達75位。