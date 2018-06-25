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暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

學貸壓力大 八成一學子計劃暑假打工

2018-06-25 10:48經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

根據金融聯合徵信中心統計，截至2018年1月，全台一共有87萬人揹負學生貸款，學...
根據金融聯合徵信中心統計，截至2018年1月，全台一共有87萬人揹負學生貸款，學貸總金額高達1817億，平均每人要還將近21萬元，學貸壓力大。報系資料照。記者吳淑玲／攝影
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根據金融聯合徵信中心統計，截至2018年1月，全台一共有87萬人揹負學生貸款，學貸總金額高達1817億，平均每人要還將近21萬元，學貸壓力大，1111人力銀行今日公布「2018暑假打工家教意願調查」，發現八成一學子計劃暑假打工，最重視薪水，其次是距離和環境，打工族欲月入15719元。

1111人力銀行指出，根據最新調查顯示，今年暑假期間有打工計畫的學生，有超過九成六是為了賺取學費和生活費，其次是為了累積工作經驗（66.18%）與學習技術技（33.46%）。

預計從事的打工類型以補習班老師和行政人員佔（54.01%）最多，其次包括餐飲外場（39.32%）、餐飲內場（29.82%）以及賣場銷售人員（25.82%），都是學生族群較想從事的工作類型。

進一步詢問，打工的學生選擇工作的考量因素，以薪水（76.11%）被視為最重要的考量因素，另外像是交通距離（68.40%）、工作環境（65.28%）、排班彈性（41.54%）與符合個人興趣（40.36%）都是打工學生重視的項目。

此外，調查也顯示，打工的學生預計每個月可以賺到1萬5719元，預計的打工時數是93個小時，平均時薪169元，比法定最低時薪140元，多出21%。而選擇家教的學生，教授的科目以數學（54.82%）、伴讀（47.89%）、英文（34.04%）為最多，預計月賺10,873元，但平均工時大幅降低到29.73個小時，時薪也提高到366元，相當於打工的2.2倍，也看出靠知識賺錢比靠勞力賺錢效益更高，同樣的時數可以創造二倍收入。進一步分析，家教收入以傳播/教育學群最高，平均月賺2萬2500元。

不過，值得注意的是，1111人力銀行調查也發現，在打工時有將近三成的學生，曾經遇過打工陷阱，最常見的狀況包括沒有勞健保（69.03%）、薪水短少/遲發（57.52%）、超時工作/加班（40.27%），另外像是加班沒給加班費（31.42%）、工作內容與談定不符（23.89%），都是學生打工容易遇到的陷阱。而誤踩陷阱的處理方式，有五成六的學生選擇自認倒楣（56.19%），比例最高，只有（45.13%）會選擇主動爭取。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，暑期打工的職缺大多是短期的臨時職缺，部分雇主會以作業手續繁複為理由，不幫學生保勞健保，此外臨時職缺常會有工作量突然增減需要調度人力的狀況，學生在打工時要詳細記錄工時，在權益受損時才能提出有力證據。

李大華也建議，學生時期打工除了考量薪資，用工時換取收入之外，利用暑期短暫的空檔來充實自我職能更為重要，善加利用打工經驗，讓工讀的經歷成為未來就業或創業的基礎，對長遠的未來更有幫助。

 上述問卷調查是1111大學網特別設計「暑假打工家教意願調查」問卷，調查期間自2018年6月8日至6月22日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1007份。

打工工時

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