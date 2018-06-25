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20年來少不了菸和烈酒 45歲女得了食道癌

2018-06-25 09:53聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名45歲女性因職業關係，20年來少不了菸和烈酒，因吞嚥困難甚至連水都無法下胃，才發現食道癌已大到完全阻塞食道，連水都無法通過，無法開刀治療。所幸經台中市澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師梁家郡以光子刀放射治療，初步讓食道癌縮小2分之1，清出食道通路，才讓患者嚥食喝水，維持生命養分。

這位女性患者起先發現自己吞嚥食物食有一點卡卡的，總以為是因喝了烈酒可能是喉嚨被「燒傷」而不以為意，後來竟嚴重到連喝水都有困難，還忍了3個月未就醫，因一次胃痛而掛急診，竟被檢查出她的食道已完全阻塞，是罹患第四期食道癌。

梁家郡指出，該患者的食道癌約2公分×10公分，塞滿食道的中上段，經病理切片化驗確診為鱗狀上皮細胞癌，而且癌腫瘤已局部侵犯到氣管，雖然癌細胞尚無遠端轉移情形，仍然無法開刀治療，選擇以光子刀放射治療讓癌腫瘤萎縮，再配合化療全面追殺癌細胞，也是目前對無法開刀的食道癌患者，比較理想的治療方法。

經過22次的光子刀放射治療，原來2公分×10公分的食道癌腫瘤已萎縮為1公分×5公分，梁家郡說，光子刀放射治療完成療程後，腫瘤仍然會持續萎縮，對病患的生活品質有一定程度的助益，因食道不再完全阻塞，病患可以進食以提升抗癌體力。

他強調，食道癌的形成大多是食道黏膜的鱗狀上皮細胞，被癌化病變而罹癌，依衛福部最近發佈的資料顯示，去年國人死於食道癌的人數為1797人，是國內10大癌症死亡率排名第9。

食道癌在初期是無症狀的，只有在腫瘤大小已經佔據了整個食道管腔的一半左右才會有吞嚥困難的症狀。食道癌發生率男性遠高於女性(15:1)，好發年齡為60歲左右。

梁家郡說，民眾如自覺有吞咽梗噎感、胸骨後疼痛、食道內異物感、食物通過緩慢並有滯留感、咽喉部乾燥與緊縮感等情形，儘早就醫，早期發現、早期診斷、早期治療以提升食道癌的控制率與存活率。

婦人治療前，食道才有了空隙，可以讓水和食物通過。圖／澄清醫院中港院區提供
婦人治療前，食道才有了空隙，可以讓水和食物通過。圖／澄清醫院中港院區提供
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婦人治療前，食道被癌腫瘤堵住。圖／澄清醫院中港院區提供
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腫瘤患者癌細胞

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