親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不滿遭婆婆羞辱！婦人趁婚禮下毒 88人送醫5人亡

京都「八橋騷動」：百年甜點老舖的正統惡鬥

國際校長會議 台灣拔管被議論 游淑慧批丟臉丟到國際

2018-06-25 09:45聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台北市內湖、南港市議員參選人游淑慧今天在臉書表示，有人知道台大正在主辦國際校長會議嗎？有人知道台大沒有校長，教育部也沒有部長嗎？教育部以為低調處理這場國際活動，就可以粉飾太平、瞞天過海。她痛批「拔管」揚名國際-丟臉丟到全世界，「更丟臉的是，台灣拔管的事件也在昨晚國際知名大學校長齊聚一堂的情況下，被議論紛紛；據其中一位與會人士表示，許多校長都不認同台灣政府介入大學自治的處理方式。」

游淑慧指出，她想大家應該跟她一樣都不知道，原來6月24日至6月27日台大正在辦一個國際盛事-環太平洋大學校長會議（APRU-APM）。有與會成員形容這是高等教育界的「世大運」。

游淑慧說，環太平洋大學協會（Association of Pacific Rim Universities；APRU），或稱環太平洋大學聯盟，創立於1997年，是由環太平洋地區各國一流的研究型大學所組成的聯盟。台灣目前只有台大和清大是聯盟成員，而這個會議的主辦權是台大3年前就爭取到的。

她指出，據了解，包括國際間30位知名大學校長及一百多名代表將齊聚台北、台大參加論壇⋯⋯但結果呢？結果主辦學校-台大，沒有校長；而台灣教育界主管機關教育部也沒有部長。「沒有部長、也沒有校長，因此本來是台大盛事的一場國際校長會議，被台大和教育部搞的異常低調，幾乎無人知曉！」

游淑慧說，更丟臉的是，台灣拔管的事件也在昨晚國際知名大學校長齊聚一堂的情況之下，被議論紛紛；據其中一位與會人士表示，許多校長都不認同台灣政府介入大學自治的處理方式。

「一向高喊要走入國際的民進黨，這下真的揚名國際了！只是揚的是什麼名？」游淑慧說，這幾天蔡英文總統或者可以去問一問這些知名大學的校長。被政治力惡整的台大到底會何去何從？變成什麼模樣？台大學生、家長、老師及校友，你們真的不在乎嗎？

台大校門。本報資料照片
台大校門。本報資料照片
分享

台大教育部民進黨

相關新聞

大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈

2018-06-25 00:02

各地上午晴朗 留意午後雨勢

2018-06-25 04:55

台大醫出包 醫改會：重大事件應通報

2018-06-25 00:09

北市衛生局：台大醫一周內提報告

2018-06-25 00:09

洗腎接錯管 台大醫緊急將接頭換防呆裝置

2018-06-25 00:09

清晨夜間風速弱 空氣汙染物增

2018-06-25 05:00

世足太熱 運彩小當機

2018-06-25 00:46

宜推分級醫療 大小醫院結盟轉診

2018-06-25 01:01

把關全民健康 邱淑媞國際發聲

2018-06-25 00:26

郊遊未戴帽 女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 23:48

每周心理劇療心 彰醫10年耕耘

2018-06-24 23:18

園藝、音樂當藥方 老人笑呵呵

2018-06-24 23:12

周末高壓若北移 彭啟明: 午後雷陣雨可能增加

2018-06-25 09:13

吳德榮：不只山區 周四起平地午後雷雨機率提高

2018-06-25 09:12

一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄

2018-06-25 07:44

空汙引發鼻過敏 上班族口臭鼾聲驚人

2018-06-25 07:22

台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報

2018-06-24 23:41

影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12

書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37

金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

洗腎人口多？ 醫師：健保給付門檻低

2018-06-24 21:32

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

2018-06-24 21:14

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

企業醫護健檢 7月1日起勞工達200人需醫護員

2018-06-24 19:07

太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04

當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29

世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05

咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23

心理劇治療推10年 用演戲體察人生

2018-06-24 15:13

台大醫院接錯管事件 北市衛生局：明發函請台大說明

2018-06-24 15:12

竹市第六所 福林非營利幼兒園6/28招生

2018-06-24 14:35

百萬家庭親子節電競賽開跑 4.3億獎金等你拿

2018-06-24 14:22

期間限定免費！花蓮知卡宣親水公園7月1日起開放

2018-06-24 14:07

影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼

2018-06-24 14:01

喘口氣！ 國內油價格明天起調降0.2元

2018-06-24 13:26
看更多

熱門文章

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

2018-06-24 21:14

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

托育6000補助直接撥父母 網友提案3天獲12K附議

2018-06-24 11:52

咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

公車司機月領近6萬嘆錢薄 警說：我嘛一樣

2018-06-24 10:33

一次或分次用手機1小時 一樣傷眼

2018-06-24 13:24

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-25 08:00

當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29

一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄

2018-06-25 07:44

國3南港聯絡道變1車道後天天塞 民眾罵交通單位麻木

2018-06-24 12:12

想瘦這樣做！ 網友會用的十大懶人減肥法

2018-06-24 11:56

影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼

2018-06-24 14:01

今日星座運勢／獅子 內心渴望關注 避免逛街亂花錢

2018-06-25 00:00

唐綺陽星座運勢週報：白羊名聲地位蒸蒸日上 處女有正財運

2018-06-25 07:32

大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈

2018-06-25 00:02

金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37

各地上午晴朗 留意午後雨勢

2018-06-25 04:55

世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04

Pony面子好大！天后蔡依林來加盟

2018-06-24 17:35

香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45

影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12

新加坡米其林7月底揭曉 唯一三星「侯布雄」只開到6月底

2018-06-24 13:20

台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報

2018-06-24 23:41

網友建議托育補助費直接發給父母 家長：要看得到吃得到

2018-06-24 11:54

洗腎接錯管 台大醫緊急將接頭換防呆裝置

2018-06-25 00:09

文華東方義式早午餐再升級 龍蝦、肋眼、海鮮3選1

2018-06-24 12:53

梅雨季 專家：依定義還沒結束

2018-06-24 13:19

國際校長會議 台灣拔管被議論 游淑慧批丟臉丟到國際

2018-06-25 09:45

台大醫院接錯管風波 柯Ｐ：平均醫術台大還是最好

2018-06-24 11:40

熬夜看球別吃鹽酥雞 專家提供救急養生方

2018-06-24 13:19

台大醫院接錯管事件 北市衛生局：明發函請台大說明

2018-06-24 15:12

台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估

2018-06-24 20:05

戶外野餐沒戴帽 7歲女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 12:08

愈熱愈要吃麻辣！今夏新菜 川味大爆發

2018-06-25 07:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top