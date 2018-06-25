國際校長會議 台灣拔管被議論 游淑慧批丟臉丟到國際

2018-06-25 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台北市內湖、南港市議員參選人游淑慧今天在臉書表示，有人知道台大正在主辦國際校長會議嗎？有人知道台大沒有校長，教育部也沒有部長嗎？教育部以為低調處理這場國際活動，就可以粉飾太平、瞞天過海。她痛批「拔管」揚名國際-丟臉丟到全世界，「更丟臉的是，台灣拔管的事件也在昨晚國際知名大學校長齊聚一堂的情況下，被議論紛紛；據其中一位與會人士表示，許多校長都不認同台灣政府介入大學自治的處理方式。」

游淑慧指出，她想大家應該跟她一樣都不知道，原來6月24日至6月27日台大正在辦一個國際盛事-環太平洋大學校長會議（APRU-APM）。有與會成員形容這是高等教育界的「世大運」。

游淑慧說，環太平洋大學協會（Association of Pacific Rim Universities；APRU），或稱環太平洋大學聯盟，創立於1997年，是由環太平洋地區各國一流的研究型大學所組成的聯盟。台灣目前只有台大和清大是聯盟成員，而這個會議的主辦權是台大3年前就爭取到的。

她指出，據了解，包括國際間30位知名大學校長及一百多名代表將齊聚台北、台大參加論壇⋯⋯但結果呢？結果主辦學校-台大，沒有校長；而台灣教育界主管機關教育部也沒有部長。「沒有部長、也沒有校長，因此本來是台大盛事的一場國際校長會議，被台大和教育部搞的異常低調，幾乎無人知曉！」

游淑慧說，更丟臉的是，台灣拔管的事件也在昨晚國際知名大學校長齊聚一堂的情況之下，被議論紛紛；據其中一位與會人士表示，許多校長都不認同台灣政府介入大學自治的處理方式。