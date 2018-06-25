一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄

2018-06-25 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高鐵雄左營站附的「福田水餃」主打1元水餃，年長及弱勢再半價，吸引許多民眾，今年三月因9旬拾荒嬤事件讓店家心生倦念，創辦人月風在臉書上宣布結束營業，決定在高雄營業到6月30日，不過，應台東里長之邀，預計7月在台東重新開張。

福田愛心餐廳創辦人月風在臉書上說，自從被網路抹黑，福田愛心餐廳是找90幾歲老人自導自演作假慈善後，就決定結束營業，賠錢事小，用心被踐踏其心痛程度無法可比，做善事且不收任何捐款還被懷疑是為了賺錢，實在令人心寒，「所以，雖然眾多朋友不斷給我們支持與鼓勵，我們還是決定要將餐廳結束營運。」

店家最近張貼「高雄再見」小型看板，許多網友看到後留言不捨，「高雄的朋友們，雖然我們要離開了，但心仍然一直在」，月風說，雖然六月底餐廳就不在了，但愛這塊土地的感情是不會變的。

福田水餃在左營開店，每月賠5、60萬元，日賣上萬顆水餃，客源以老年人、低收入戶等弱勢族群為主，喊出水餃1粒1元希望照顧弱勢族群，沒想到4月一名95歲拾荒嬤到店內用水餃，志工在臉書PO文，媒體跟進報導，不料遭網友批評，他認為，並非主動找阿嬤來「演戲」，決定把高雄店收了，營業到本周六(6月30日)。