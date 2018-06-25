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空汙引發鼻過敏 上班族口臭鼾聲驚人

2018-06-25 07:22聯合報 記者余采瀅╱即時報導

近年空汙嚴重，鼻子過敏病例有增加趨勢。35歲上班族陳小姐體質過敏，季節交替時，常出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏等症狀。她先前發現自己鼻腔的分泌物變濃稠，出現頭痛、嗅覺下降，還有口臭影響人際關係，吃了幾個月抗生素、抗過敏藥物卻無效，症狀反而加劇，甚至睡覺時出現打鼾聲影響家人。

陳女到大甲李綜合醫院求診，經醫師檢查，發現陳小姐的鼻竇開口處長了鼻息肉，影響鼻分泌物的正常引流，使鼻竇塞滿濃鼻涕；經由「鼻竇內視鏡微創手術」，移除鼻息肉，將鼻竇開口加大、清洗鼻竇後，症狀明顯改善，困擾多年的過敏也減輕許多。

大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師周英樑指出，過敏性鼻炎與感冒不同，過敏性鼻炎的症狀會持續一段時間，或是偶發性遇到特殊過敏原時出現明顯反應；但感冒會合併喉嚨痛、發燒等症狀，通常一至兩周可痊癒。

周英樑表示，台灣近年空汙嚴重，鼻子過敏的案例有增加趨勢。嚴重的鼻過敏往往會併發鼻竇炎、鼻息肉、氣喘、中耳積水，甚至呼吸睡眠中止，造成身體不適，影響日常生活。

周醫師強調，每個人的狀況不同，鼻過敏若只吃藥，無法有效解決問題，應該依病患的年紀、嚴重程度、結構是否異常、是否有併發症等，量身訂作不同的療法。再輔以內視鏡或電腦斷層檢查，設計合適的治療方式，並搭配規律作息與健康飲食，才能有效解決惱人的鼻過敏問題。

大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師周英樑表示，台灣近年空污嚴重，鼻子過敏的案例有增加趨勢...
大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師周英樑表示，台灣近年空污嚴重，鼻子過敏的案例有增加趨勢。圖／大甲李綜合醫院提供
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