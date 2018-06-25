上午晴朗 留意午後雨勢

2018-06-25 04:55 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨天各地為多雲到晴的天氣，氣象局表示，今天各地大致上仍為多雲到晴的天氣，午後在熱力作用下，各地山區將有對流雲系發展，有局部短暫雷陣雨發生，出門要攜帶雨具。

氣象局表示，今天西半部及東北部平地有雷陣雨的機率，且雨勢通常來得又快又急，且常伴隨雷擊及強陣風，低窪地區應慎防排水不及造成的積水，也要留意午後雷陣雨的時間有可能持續到入夜。