台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報

2018-06-24 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台大醫院爆出血液透析管路接錯的醫療疏失，波及6名患者，其中1人在事件後死亡。台大醫院證實，是一名受過專業訓練的洗腎護理師出錯，但目前著重病人狀況追蹤，尚未究責。事件發生後，也已將全院洗腎機管路接頭換上防呆裝置，避免事件重演。

台大醫院身為我國龍頭醫院，卻發生罕見的洗腎機器管路接錯事件，犯了不該犯的錯，令外界震驚。衛福部下令，台大必須3日內提出報告。衛福部醫事司長石崇良表示，已口頭通知台大，最快明天可拿到報告。

台大醫院發言人王亭貴說，事件發生5月25日，當時一名洗腎護理師把洗腎機器原本應該接上逆滲透水（ＲＯ）管路的孔洞，接錯到自來水管路，但直到交班時才發現接錯了。

王亭貴強調，發現錯誤當下，該院醫療副院長余忠仁即召集腎臟科醫師組成團隊，替受波及的六名病人進行血液培養，同時向家屬與病人致歉並說明錯誤，請病家相信醫院會提供最好的處理。

此外，雖然機器上的自來水及ＲＯ水接頭上面本來就有明顯標示，但接頭大小相同，未完全防呆。醫院事後開會決議，將全院洗腎機全部換成一公一母的接頭，才能有效防呆。

王亭貴說，未來會持續深切檢討並加強人員訓練，盡最大的醫療責任保障病人安全。若衛生單位要調查，會仔細說明，也願接受第三方公正單位進行鑑定。

但是，重大醫療疏失危及病人安全，我國醫療法規目前未訂有相關通報機制。王亭貴也說，本案屬「異常事件」，非傳染病或集體感染，沒通報給中央或地方衛生單位，而是以該院的異常事件處理原則辦理，避免未來再發生。

「我們確實是在媒體報導後才得知消息。」石崇良說，目前僅傳染病防治法有規定醫院發生疫情群聚感染，或會擴及多人疾病事件，才需強制性通報。

而醫療法僅規範，當醫院偶發單一事件，有義務應主管機關要求提出報告、接受檢查，屬被動性報告，若有明顯管理疏失造成病患傷亡，再裁處5萬到50萬元罰鍰，最重可暫停醫療業務。

醫改會副執行長朱顯光指出，雖然「醫療事故預防及爭議處理法草案」第31條訂有病安條款，也就是當醫療機構有重大醫療事故，必須分析根本原因、提出改善方案，並通報主管機關。但法案現在還躺在立法院裡，發揮不了作用。

朱顯光認為，國內醫療院所尚未建立面對醫療錯誤的文化，每發生病安事件，都是媒體披露才對外「擠牙膏式」回應，把錯誤歸咎於個人，而非檢討系統機制。但攤開醫療真相、建立好制度，才有助減少病安事件發生。