親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報

2018-06-24 23:41聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台大醫院爆出血液透析管路接錯的醫療疏失，波及6名患者，其中1人在事件後死亡。台大醫院證實，是一名受過專業訓練的洗腎護理師出錯，但目前著重病人狀況追蹤，尚未究責。事件發生後，也已將全院洗腎機管路接頭換上防呆裝置，避免事件重演。

台大醫院身為我國龍頭醫院，卻發生罕見的洗腎機器管路接錯事件，犯了不該犯的錯，令外界震驚。衛福部下令，台大必須3日內提出報告。衛福部醫事司長石崇良表示，已口頭通知台大，最快明天可拿到報告。

台大醫院發言人王亭貴說，事件發生5月25日，當時一名洗腎護理師把洗腎機器原本應該接上逆滲透水（ＲＯ）管路的孔洞，接錯到自來水管路，但直到交班時才發現接錯了。

王亭貴強調，發現錯誤當下，該院醫療副院長余忠仁即召集腎臟科醫師組成團隊，替受波及的六名病人進行血液培養，同時向家屬與病人致歉並說明錯誤，請病家相信醫院會提供最好的處理。

此外，雖然機器上的自來水及ＲＯ水接頭上面本來就有明顯標示，但接頭大小相同，未完全防呆。醫院事後開會決議，將全院洗腎機全部換成一公一母的接頭，才能有效防呆。

王亭貴說，未來會持續深切檢討並加強人員訓練，盡最大的醫療責任保障病人安全。若衛生單位要調查，會仔細說明，也願接受第三方公正單位進行鑑定。

但是，重大醫療疏失危及病人安全，我國醫療法規目前未訂有相關通報機制。王亭貴也說，本案屬「異常事件」，非傳染病或集體感染，沒通報給中央或地方衛生單位，而是以該院的異常事件處理原則辦理，避免未來再發生。

「我們確實是在媒體報導後才得知消息。」石崇良說，目前僅傳染病防治法有規定醫院發生疫情群聚感染，或會擴及多人疾病事件，才需強制性通報。

而醫療法僅規範，當醫院偶發單一事件，有義務應主管機關要求提出報告、接受檢查，屬被動性報告，若有明顯管理疏失造成病患傷亡，再裁處5萬到50萬元罰鍰，最重可暫停醫療業務。

醫改會副執行長朱顯光指出，雖然「醫療事故預防及爭議處理法草案」第31條訂有病安條款，也就是當醫療機構有重大醫療事故，必須分析根本原因、提出改善方案，並通報主管機關。但法案現在還躺在立法院裡，發揮不了作用。

朱顯光認為，國內醫療院所尚未建立面對醫療錯誤的文化，每發生病安事件，都是媒體披露才對外「擠牙膏式」回應，把錯誤歸咎於個人，而非檢討系統機制。但攤開醫療真相、建立好制度，才有助減少病安事件發生。

朱顯光建議，重大病安事件應仿照港澳在事件發生後的24小時內，通報主管機關；主管機關也應比照飛安事件成立獨立調查小組，進行根本原因分析報告。該報告不應當成究責工具，而是公開給各醫院知曉，避免發生同樣失誤。

台大醫院洗腎機管路已施作防呆裝置。 圖／台大醫院提供
台大醫院洗腎機管路已施作防呆裝置。 圖／台大醫院提供
分享
台大醫院爆發洗腎管路接錯事件，波及六名加護病房洗腎患者。 記者杜建重／攝影
台大醫院爆發洗腎管路接錯事件，波及六名加護病房洗腎患者。 記者杜建重／攝影
分享

台大醫院洗腎傳染病

相關新聞

書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

2018-06-24 21:14

金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

洗腎人口多？ 醫師：健保給付門檻低

2018-06-24 21:32

企業醫護健檢 7月1日起勞工達200人需醫護員

2018-06-24 19:07

太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04

當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29

世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05

咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23

心理劇治療推10年 用演戲體察人生

2018-06-24 15:13

台大醫院接錯管事件 北市衛生局：明發函請台大說明

2018-06-24 15:12

竹市第六所 福林非營利幼兒園6/28招生

2018-06-24 14:35

百萬家庭親子節電競賽開跑 4.3億獎金等你拿

2018-06-24 14:22

期間限定免費！花蓮知卡宣親水公園7月1日起開放

2018-06-24 14:07

影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼

2018-06-24 14:01

喘口氣！ 國內油價格明天起調降0.2元

2018-06-24 13:26

一次或分次用手機1小時 一樣傷眼

2018-06-24 13:24

愛肝達人站╱迷思治療 反誤人

2018-06-24 13:22

好好吃／食物魔法師 剩食變佳餚

2018-06-24 13:20

熬夜看球別吃鹽酥雞 專家提供救急養生方

2018-06-24 13:19

梅雨季 專家：依定義還沒結束

2018-06-24 13:19

南港聯絡道變1車道 民怨花1.5個小時才上國道

2018-06-24 13:09

家長：托育補助給家長 真正看得到吃得到

2018-06-24 13:08

「6千元托育補助直接給家長」 逾1.2萬人附議提案

2018-06-24 13:07

吃氣氛？餐廳太暗 客人撞傷燙傷

2018-06-24 12:58

專家：營業場所設計應「友善銀髮族」

2018-06-24 12:58

國3南港聯絡道變1車道後天天塞 民眾罵交通單位麻木

2018-06-24 12:12

戶外野餐沒戴帽 7歲女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 12:08

網友建議托育補助費直接發給父母 家長：要看得到吃得到

2018-06-24 11:54

托育6000補助直接撥父母 網友提案3天獲12K附議

2018-06-24 11:52

台大醫院接錯管風波 柯Ｐ：平均醫術台大還是最好

2018-06-24 11:40

影／日本單車騎士賽前身亡 父跨海捧遺照為兒完賽

2018-06-24 09:15

大台北東部高溫上看36度 午後留意雷陣雨

2018-06-24 09:11
看更多

熱門文章

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

2018-06-24 21:14

托育6000補助直接撥父母 網友提案3天獲12K附議

2018-06-24 11:52

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

老蕭金曲獎穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23

公車司機月領近6萬嘆錢薄 警說：我嘛一樣

2018-06-24 10:33

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

一次或分次用手機1小時 一樣傷眼

2018-06-24 13:24

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

中油將公告下周油價 汽油每公升擬降0.2元

2018-06-24 06:54

又是紅底鞋 金曲獎典禮上鏡率最高

2018-06-24 01:53

當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29

國3南港聯絡道變1車道後天天塞 民眾罵交通單位麻木

2018-06-24 12:12

書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18

影／日本單車騎士賽前身亡 父跨海捧遺照為兒完賽

2018-06-24 09:15

夏天到、電價飆 店家省電出妙招

2018-06-24 01:00

新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00

影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼

2018-06-24 14:01

想瘦這樣做！ 網友會用的十大懶人減肥法

2018-06-24 11:56

醫界：台大犯這種錯 難以置信

2018-06-23 23:37

世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05

衛福部官員：台大醫院怎會插錯管 想不透

2018-06-23 23:37

太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04

胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09

新加坡米其林7月底揭曉 唯一三星「侯布雄」只開到6月底

2018-06-24 13:20

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

網友建議托育補助費直接發給父母 家長：要看得到吃得到

2018-06-24 11:54

Pony面子好大！天后蔡依林來加盟

2018-06-24 17:35

中高齡就業專法6月底預告 學者盼改善隱性歧視

2018-06-24 09:14

文華東方義式早午餐再升級 龍蝦、肋眼、海鮮3選1

2018-06-24 12:53

梅雨季 專家：依定義還沒結束

2018-06-24 13:19

台大醫院接錯管風波 柯Ｐ：平均醫術台大還是最好

2018-06-24 11:40

金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37

熬夜看球別吃鹽酥雞 專家提供救急養生方

2018-06-24 13:19

戶外野餐沒戴帽 7歲女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 12:08

影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12

台大醫院接錯管事件 北市衛生局：明發函請台大說明

2018-06-24 15:12

竹市第六所 福林非營利幼兒園6/28招生

2018-06-24 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top