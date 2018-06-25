大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈

2018-06-25 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



屹立34年的金石堂書店城中店，昨天吹熄燈號，現場守候上百書迷直呼可惜。老台北人記憶中的重南書街，又有一家書店走入歷史。 營業34年的金石堂城中店昨晚10點熄燈，民眾不捨，在書店外合影留念。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

重慶南路的金石堂城中店，為金石堂的第一家分店，隨著店面租約到期，昨熄燈打烊。為感恩回饋書迷，祭出最後36小時不打烊、各式折扣，吸引大批顧客前來購書、懷舊。

店前公告「6月24日要從書街畢業嘍」，語調雖俏皮卻帶點感傷。金石堂城中店昨越夜越熱鬧，書迷絡繹不絕前來拍照，專程從新北市前來朝聖的陳先生說，他學生時代就來這裡買書，以前書街專賣資訊科技書籍的店倒了，現在金石堂也要離開，多少會覺得感傷。 金石堂城中店昨晚10點熄燈結束營業，店員在門口鞠躬歡送最後的顧客。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

60歲書迷閻小姐用「揪心」來形容，她說，以前小孩準備聯考都在這邊買參考書，她2個月前知道金石堂城中店將結束營業，昨晚特別來看一看；以前這裡是有名的書街，結果好像都被商旅、餐飲取代。 金石堂城中店昨晚10點熄燈結束營業，店長關上玻璃門，店外擠滿媒體與書迷。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

重慶南路全盛時期多達100多家書店，如今剩下家數區指可數，昨晚打烊時刻，金石堂特別安排歷任店長與員工站在門口與書迷道別。

金石堂表示，城中店歇業消息公布後，每天人潮維持平日3至4倍，未來將尋找更合適的點，並擴大網路書店雲端經營技術，結合實體書店全新的閱讀體驗，發揮更大的全通路滿足消費需求。 營運34年的金石堂書店城中店昨天正式熄燈，卻越夜越熱鬧，不少書迷前往購書、懷舊。 記者張世杰／攝影 分享 facebook 屹立34年的金石堂書店城中店昨天正式熄燈，不少書迷前往，搶拍書店最後身影。 記者張世杰／攝影 分享 facebook