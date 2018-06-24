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影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

金石堂城中店營業34年，今晚10點熄燈結束營業。最後一刻，董事長率領所有員工一字排開，鞠躬歡送最後一批陪同走入歷史的客人。

金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，店長關上玻璃門，店外擠滿媒體與書迷。記者侯永...
金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，店長關上玻璃門，店外擠滿媒體與書迷。記者侯永全/攝影
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金石堂城中店今晚結束營業，員工感傷落淚。記者侯永全/攝影
金石堂城中店今晚結束營業，員工感傷落淚。記者侯永全/攝影
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金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，員工一字排開鞠躬感謝書迷支持。記者侯永全/攝...
金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，員工一字排開鞠躬感謝書迷支持。記者侯永全/攝影
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金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，員工一字排開鞠躬感謝書迷支持。記者侯永全/攝...
金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，員工一字排開鞠躬感謝書迷支持。記者侯永全/攝影
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金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，感傷落淚的店長擁抱董事長周傳芳(右)。記者侯...
金石堂城中店今晚10點熄燈結束營業，感傷落淚的店長擁抱董事長周傳芳(右)。記者侯永全/攝影
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金石堂城中店營業34年，今晚10點熄燈結束營業。記者侯永全/攝影
金石堂城中店營業34年，今晚10點熄燈結束營業。記者侯永全/攝影
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