把關全民健康 邱淑媞國際發聲

2018-06-25 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ／宜蘭報導



前國健署署長邱淑媞離開公部門後，靠著在公衛領域的實力走上國際。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

國民健康署前署長邱淑媞曾經是活躍於公部門與螢光幕前的要角，近幾年她雖然淡出鎂光燈前，卻是回歸公衛本行，憑著長年累積的國際人脈和醫學實力，為全民健康把關努力，讓台灣在國際局勢艱困之際，仍能在國際醫學的舞台發聲。

衛福部國民健康署前署長邱淑媞曾在綠營長年執政的宜蘭，勇敢接受徵召披戰袍選縣長，中央改朝換代後，她放下政治紛擾，目前在台北振興醫院擔任家庭暨社區醫學部兼醫療品質中心主任，為提升醫療品質盡力，也不時出國參加醫學研討會投身國際事務。

「道不行，乘桴浮于海。」這句話如今成為她的最佳印證，4年前她獲選為全球最具規模的健康促進非政府組織「國際健康促進聯盟」全球副理事長，是史上第一個在該組織擔任要職的台灣人，今年她再度角逐，獲選為執行委員。

2006年邱淑媞推動臺灣加入世界衛生組織成立的「健康促進醫院國際網絡」，持續參與國際組織的重要會議，頻繁運用推特和國際間醫療專家學者交流、建立友誼，因此在全球頂尖的公衛議題討論上，仍有台灣的聲音。

邱淑媞坦言，自己很喜歡和民眾接觸，回首過去那段跑紅白帖場合的日子，雖然最後拚戰成空，仍覺得「不枉此行」，包含參選人、國健署長等歷練都是珍貴過程，如今靠著公衛實力在國際發聲，「感覺踏實多了」。

邱淑媞在國際公衛舞台表現亮眼，工作時是「拚命三娘」，閒暇時寄情山水，與先生楊增慧醫師扛著單眼相機，走訪宜蘭大小鳥點拍鳥賞鳥，遠離政治塵囂，生活單純充實。