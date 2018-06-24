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每周心理劇療心 彰醫10年耕耘

2018-06-24 23:18聯合報 記者凌筠婷／彰化報導

衛福部彰化醫院推動心理劇治療已經10年，頗有成效。 圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院推動心理劇治療已經10年，頗有成效。 圖／彰化醫院提供
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演戲也能治病！衛生福利部彰化醫院精神醫學部心理師及職能治療師每周帶領病友演出心理劇，利用演戲的過程宣洩情緒，也讓病友更有同理心，能察覺自己的情緒，這種治療方式已經推廣10年，今年心理師邱素鳳報考美國心理導演取得證照，成為台灣醫療機構第一位有此證照的心理師。

彰化醫院精神醫學部除藥物治療外，也辦理各種復健團體及心理治療課程，每周演出一次的心理劇已成為精神醫學部最大的「特色」，時間一到，病友們抱著期待進入韻律教室，藉由行動方法暖身後，爭取主角及演出的機會，由心理師及職能治療師從旁協助。心理劇治療推動已經10年，去年還獲得SNQ國家品質標章認證，今年更因邱素鳳取得美國心理導演證照而與國際接軌。

心理師邱素鳳取得心理劇導演證照，未來打算繼續考心理劇訓練師，讓台灣的心理劇治療能...
心理師邱素鳳取得心理劇導演證照，未來打算繼續考心理劇訓練師，讓台灣的心理劇治療能與國際同步。 圖／彰化醫院提供
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目前全台有心理劇導演證照的人僅37位，今年6月初，邱素鳳和施玉麗在台灣進行實務考照，同時通過，她也將據此申請準訓練師證照，3年後再考心理劇訓練師，希望台灣的心理劇發展能和國際同步。

邱素鳳說，心理劇可用於成人治療和兒童治療，利用戲劇中不同角色扮演，病友可以換個角度看事情，也更能體察別人的心情。彰化醫院心理劇團隊近年陸續到院外進行心理劇治療，包括監獄、看守所、少輔院等，也幫助毒癮人口戒毒，病友親身演出毒癮的危害，親人、朋友痛心的心境，和自己沉淪的過程，毒癮者在其中更能同理他人的心情，也從中宣洩內心的不安和徬徨。

彰化醫院精神醫學部部長梁孫源表示，心理劇是一種團體治療，透過暖身、演出、分享的過程，經由角色扮演，協助個人以自發性及戲劇性的方式表達內心感受，演出自己的故事，從中有所體悟與學習，進而轉化到真實生活中，因此使用範圍很廣。目前他們也用心理劇支援衛生局治療社區民眾在生活、婚姻方面的困頓，幫助民眾跨過心裡關卡；也用心理劇治療亞斯柏格症患者，現在也開始運用在過動症小孩，改善情緒控管、注意力不足、人際關係等問題。

婚姻復健患者

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