園藝、音樂當藥方 老人笑呵呵

衛福部彰化醫院推動心理劇治療已經10年，頗有成效。 圖／彰化醫院提供 分享 facebook 吃藥已非唯一解方， 醫界流行「另類療法」，對精神障礙患者在急性期過後，改輔以繪畫、手作、情境互動等另類的精神復健治療，對患者身心恢復常有幫助。

但身心科醫師指出，這些都必須在專業的精神科醫師、心理師或職能治療師帶領下才能進行，而且需要至少3至6個月時間，患者和家屬都必須要有耐心。

中山醫學大學附設醫院身心科醫師廖尹鐸指出，以繪畫、手作而言，患者在進行的過程中，可以藉由打水、調色、準備素材等培養耐心和解決問題能力，指導老師或也會給予一些特殊要求，有助於患者針對某一部能力改善。

另像是買東西、做決定、討論事情等人際互動的情境角色扮演，也可以讓患者透過不同的角色，增強內心的能力，同時培養出同理心。

廖尹鐸說，這些都是精神復健的一部分，方式有很多種，但是這些復健效果並非一蹴可幾，患者和家屬都需要耐心，才能看見效果。

彰化的慈恩養護中心，2年前引進園藝治療，帶著長輩種植園藝。負責人李金水說，當時請來園藝治療師，帶著老人種些多肉植物，可愛的造型讓老人家笑開懷，「心情放輕鬆，比什麼藥物都有效」。

彰化醫院不定期更換藝廊的藝術品，每周定期都有音樂表演，院長謝文淮也在端午節前夕的音樂會上，親自吹奏薩克斯風與護理之家的老人們同歡，讓長輩們跟著「望春風」等民謠哼哼唱唱，醫院也不那麼死氣沉沉。