書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市重南書街促進會理事長沈榮裕（圖左）、金石堂書店創辦人周正剛（圖右）。記者張世杰／攝影 分享 facebook

屹立34年的金石堂書店城中店，今晚正式吹熄燈號，30位店員站在門口排排站，向離開的書迷喊聲「謝謝光臨」。金石堂書店創辦人周正剛也到現場，看著金石堂第一家分店歇業，對於許多書迷在最後一天購書、懷舊，周正剛笑說，真的很謝謝大家，閱讀很重要，台灣還是有前途，不過他也說，今天沒有一個官員到是一個大問題，政府不曉得民眾需求，可能大家都在選舉、選舉要緊。

金石堂書店城中店最後一天，卻越夜越熱鬧，周正剛表示，今天這麼多人，發現失去了才知道珍惜，並笑說那以前怎都不來呢？他不是自誇，但實際上這麼多人來，是開城中店30年來最多人的時候。

不過，周正剛提到他擔憂地方，直言政府太不尊重，不清楚大眾的需求，如今要關店了，「講真話，不好意思，沒有一個官員到」，這是一個問題點，文化部在幹嘛呢？可能大家都在競選，選舉要緊。

周正剛直言，對岸以思想起家，最大書店就是國家開的清華書店，對岸重視思想跟閱讀，大家說大陸學生比台灣學生用功，就像30年前台灣，大家汲汲營營，書店扮演就重要角色。

周正剛接著說，今天看到這麼多人來，代表真的有共識「閱讀很重要」，台灣還是有前途、有希望，但是政府要加油；對於市面上的實體書店，周正剛認為，書店的書不是裝飾品，書是知識的來源，有些變成咖啡為主、書店為輔，那反倒成了咖啡秀。

台北市重南書街促進會理事長沈榮裕今晚也來到現場，表示金石堂書店城中店因為租金太高才結束，他已向業者表達，願意幫忙在重慶南路書街尋覓新的店面。