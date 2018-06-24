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長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44聯合報 記者李樹人╱即時報導

照顧失能長輩是體力、財務、情緒的三重煎熬，但最困難的可能是：對於「照顧」，由四面...
照顧失能長輩是體力、財務、情緒的三重煎熬，但最困難的可能是：對於「照顧」，由四面八方而來的意見，讓真正擔起照顧責任的人，手足無措。情境示意圖。圖／Ingimage
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在「失智．時空記憶的旅人」粉絲團中，談到照顧責任中的手足分工，留言一定爆炸。有人喪氣：「早已對手足徹底死心，不敢奢望他們幫忙。」，有人自棄：「照顧者要認清事實，事實就是父母不愛你。」甚至開始勸世：「照顧父母是盡孝道，父母不喜歡你也不用因此受傷。」

楊中方的媽媽中風七年，他家裡有可調高床頭的病床，氧氣設備兩套，裝備和醫院相差無幾，請了一位移工照顧，移工休假時，他和妹妹輪流從早到晚守在媽媽身邊。

他有位住國外的哥哥，有次回國時媽媽住院，哥哥自告奮勇睡在醫院陪媽媽。結果楊中方前腳剛走，一小時後哥哥來電：「我已經幫媽媽找看護了。」

每位失能者背後都是獨一無二的照顧歷程，由照顧者的生命堆砌。有些話楊中方平常不想說：「我努力把透天厝改裝成醫院，每天背老媽上下三樓，但身為照顧者，我的感想就是無助，我能怎麼辦？我沒有選擇。誰能幫我？是那個久久才從國外回來看一下的哥哥嗎？不可能。」

根據本報與家總合作「家庭照顧經驗分工調查」，七成二受訪者表示從未起爭執，文化大學社福系教授陳正芬表示，這可能與國人「家醜不外揚」心態有關；但調查也發現，面對照顧問題，僅三成彼此討論，逾六成偶爾或不討論。

義守大學護理系助理教授、高雄市家庭照顧者關懷協會理事長李逸分析，照顧者經常陷入照顧工作捨我其誰的迷思，「我不做，誰做？」或不願意也不放心交給別人。時日一久，照顧長輩經常變成一個人的責任。

偏偏主要照顧者雖然辛苦，卻未必能得到肯定，甚至付出被為理所當然，女性、學歷較差者，更是如此。

李文貞在家照顧爸爸廿年，爸爸說：「妳是女生，在家裡只是煮煮飯，是弟弟在賺錢。」她有時希望弟弟當一下替手，在科技業當工程師的弟弟卻說：「妳在家又不用做事。」還說自己負責養家，反問：「要我請假，妳難道希望我沒工作嗎？」

家總社工鄭淑芬感嘆，長輩常對照顧者的付出視為理所當然，卻對平日很少回家的「天邊孝子」噓寒問暖，看在照顧者眼裡，情何以堪。

願景工程／長照沒有英雄 http://bit.ly/2ynWZEl

中風願景長照

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