親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

沒拿政府一毛錢 4小時車程 換40分鐘部落共讀

2018-06-24 21:30聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

淡江蘭陽校園的學生，不只出國實習培養國際力，也能「接地氣」。淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音，發現大部分蘭陽的學生，對宜蘭所知不多，因此推動「全球在地行動實踐」（GLAP），靠著募款和自掏腰包，親自帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返南澳碧候，陪伴學齡前的原住民孩子共讀繪本。一年下來，原與書本「陌生」的孩子，已愛上閱讀，甚至開始要求讀「自己的書」。

「給部落孩子多一點機會」，七年來，謝顥音在南澳鄉碧候村為原住民教育做過許多嘗試。她曾試過帶領家長做親子共讀，但家長工時不固定、隔代教養問題，讓計畫很難執行；偏鄉小學的教師流動率高，代理教師不願配合，「有一次計畫都寫好了，卻在送件前一天，對方反悔不合作」。種種因素，讓謝顥音想在碧候推廣教育的計畫，難有長期持續的支持。

「先補足許多部落家庭無法滿足的『陪伴』吧！」謝顥音轉而從學前的孩子做起。去年10月起，她請碧候幼兒園老師推薦4名家裡無法提供親子共讀的孩子。

為了每次只有40分鐘的共讀，她和4個修過教學課程的學生，每周三下午，耗費3、4個小時搭公車轉火車換計程車去到南澳，進入部落做一對一的共讀。

謝顥音說，教育的改變很小，但不管如何，學校教育加陪伴，一定能讓孩子有所進步。一年下來，這4個孩子在團體共讀時，比以前會發現細節，也比較容易專心。他們開始期待、害怕姊姊們不來，也開始與書本產生連結的歸屬感。

共讀姊姊、淡江英美語文學系學生程婷說，每周去共讀前，會先花約一小時挑選適合孩子的繪本、設計與繪本相關的活動。每次共讀後，要花很多時間跟精力聽每次共讀的錄音檔，記錄孩子共讀的狀況，並慢慢調整共讀方式、書本等等。

程婷帶的小朋友，是在家裡比較不被關注的孩子。一開始共讀時，會躺在沙發上閉上眼睛不理她，或滾來滾去要她幫忙抓癢。共讀一陣子後，已經可以專心地跟她共讀一本書，也對閱讀產生興趣。有一次姊姊們沒有準備書，而是到外面走走，孩子們就說「今天怎麼沒有看書，我想看書。」

GLAP沒有獲得政府的經費補助。謝顥音說，被「打槍」的原因都是「量化指標」，最常見的理由是「只幫助4個小孩太少」，或是「沒有提到如何提升閱讀理解力」。她無奈說，真是「天龍國思維」。學齡前的閱讀，重點是有沒有辦法讓孩子對書本產生興趣，跟書本做好朋友，並不是閱讀理解力。

淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音，推動「全球在地行動實踐」（GLAP）...
淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音，推動「全球在地行動實踐」（GLAP），親自帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返南澳部落，陪伴學齡前的原住民孩子，共讀繪本40分鐘。圖／謝顥音提供
分享
淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音，推動「全球在地行動實踐」（GLAP）...
淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音，推動「全球在地行動實踐」（GLAP），親自帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返南澳部落，陪伴學齡前的原住民孩子，共讀繪本40分鐘。圖／謝顥音提供
分享

南澳原住民親子

相關新聞

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從來沒有講過

2018-06-24 21:14

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

洗腎人口多？ 醫師：健保給付門檻低

2018-06-24 21:32

企業醫護健檢 7月1日起勞工達200人需醫護員

2018-06-24 19:07

太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04

當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29

世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05

咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23

心理劇治療推10年 用演戲體察人生

2018-06-24 15:13

台大醫院接錯管事件 北市衛生局：明發函請台大說明

2018-06-24 15:12

竹市第六所 福林非營利幼兒園6/28招生

2018-06-24 14:35

百萬家庭親子節電競賽開跑 4.3億獎金等你拿

2018-06-24 14:22

期間限定免費！花蓮知卡宣親水公園7月1日起開放

2018-06-24 14:07

影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼

2018-06-24 14:01

喘口氣！ 國內油價格明天起調降0.2元

2018-06-24 13:26

一次或分次用手機1小時 一樣傷眼

2018-06-24 13:24

愛肝達人站╱迷思治療 反誤人

2018-06-24 13:22

好好吃／食物魔法師 剩食變佳餚

2018-06-24 13:20

熬夜看球別吃鹽酥雞 專家提供救急養生方

2018-06-24 13:19

梅雨季 專家：依定義還沒結束

2018-06-24 13:19

南港聯絡道變1車道 民怨花1.5個小時才上國道

2018-06-24 13:09

家長：托育補助給家長 真正看得到吃得到

2018-06-24 13:08

「6千元托育補助直接給家長」 逾1.2萬人附議提案

2018-06-24 13:07

吃氣氛？餐廳太暗 客人撞傷燙傷

2018-06-24 12:58

專家：營業場所設計應「友善銀髮族」

2018-06-24 12:58

國3南港聯絡道變1車道後天天塞 民眾罵交通單位麻木

2018-06-24 12:12

戶外野餐沒戴帽 7歲女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 12:08

網友建議托育補助費直接發給父母 家長：要看得到吃得到

2018-06-24 11:54

托育6000補助直接撥父母 網友提案3天獲12K附議

2018-06-24 11:52

台大醫院接錯管風波 柯Ｐ：平均醫術台大還是最好

2018-06-24 11:40

影／日本單車騎士賽前身亡 父跨海捧遺照為兒完賽

2018-06-24 09:15

大台北東部高溫上看36度 午後留意雷陣雨

2018-06-24 09:11

中油將公告下周油價 汽油每公升擬降0.2元

2018-06-24 06:54

胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18
看更多

熱門文章

才拿米其林！ 新都里公告7月停業 又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

托育6000補助直接撥父母 網友提案3天獲12K附議

2018-06-24 11:52

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

老蕭金曲獎穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

台灣懷石料理始祖 「新都里」歇業了

2018-06-24 00:16

咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23

公車司機月領近6萬嘆錢薄 警說：我嘛一樣

2018-06-24 10:33

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從來沒有講過

2018-06-24 21:14

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

一次或分次用手機1小時 一樣傷眼

2018-06-24 13:24

中油將公告下周油價 汽油每公升擬降0.2元

2018-06-24 06:54

又是紅底鞋 金曲獎典禮上鏡率最高

2018-06-24 01:53

國3南港聯絡道變1車道後天天塞 民眾罵交通單位麻木

2018-06-24 12:12

影／日本單車騎士賽前身亡 父跨海捧遺照為兒完賽

2018-06-24 09:15

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18

當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29

夏天到、電價飆 店家省電出妙招

2018-06-24 01:00

今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00

新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00

想瘦這樣做！ 網友會用的十大懶人減肥法

2018-06-24 11:56

洗腎 為何需要使用無菌水？

2018-06-23 23:37

醫界：台大犯這種錯 難以置信

2018-06-23 23:37

影／34年！ 金石堂城中店謝幕 書迷感傷搶看最後一眼

2018-06-24 14:01

世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05

衛福部官員：台大醫院怎會插錯管 想不透

2018-06-23 23:37

胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09

太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04

新加坡米其林7月底揭曉 唯一三星「侯布雄」只開到6月底

2018-06-24 13:20

中高齡就業專法6月底預告 學者盼改善隱性歧視

2018-06-24 09:14

文華東方義式早午餐再升級 龍蝦、肋眼、海鮮3選1

2018-06-24 12:53

梅雨季 專家：依定義還沒結束

2018-06-24 13:19

台大醫院接錯管風波 柯Ｐ：平均醫術台大還是最好

2018-06-24 11:40

網友建議托育補助費直接發給父母 家長：要看得到吃得到

2018-06-24 11:54

Pony面子好大！天后蔡依林來加盟

2018-06-24 17:35

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

熬夜看球別吃鹽酥雞 專家提供救急養生方

2018-06-24 13:19

戶外野餐沒戴帽 7歲女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 12:08

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

台大醫院接錯管事件 北市衛生局：明發函請台大說明

2018-06-24 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top