沒拿政府一毛錢 4小時車程 換40分鐘部落共讀

2018-06-24 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



淡江蘭陽校園的學生，不只出國實習培養國際力，也能「接地氣」。淡江蘭陽校園英美語言文化學系助理教授謝顥音，發現大部分蘭陽的學生，對宜蘭所知不多，因此推動「全球在地行動實踐」（GLAP），靠著募款和自掏腰包，親自帶著4個學生，每周三花近4小時車程往返南澳碧候，陪伴學齡前的原住民孩子共讀繪本。一年下來，原與書本「陌生」的孩子，已愛上閱讀，甚至開始要求讀「自己的書」。

「給部落孩子多一點機會」，七年來，謝顥音在南澳鄉碧候村為原住民教育做過許多嘗試。她曾試過帶領家長做親子共讀，但家長工時不固定、隔代教養問題，讓計畫很難執行；偏鄉小學的教師流動率高，代理教師不願配合，「有一次計畫都寫好了，卻在送件前一天，對方反悔不合作」。種種因素，讓謝顥音想在碧候推廣教育的計畫，難有長期持續的支持。

「先補足許多部落家庭無法滿足的『陪伴』吧！」謝顥音轉而從學前的孩子做起。去年10月起，她請碧候幼兒園老師推薦4名家裡無法提供親子共讀的孩子。

為了每次只有40分鐘的共讀，她和4個修過教學課程的學生，每周三下午，耗費3、4個小時搭公車轉火車換計程車去到南澳，進入部落做一對一的共讀。

謝顥音說，教育的改變很小，但不管如何，學校教育加陪伴，一定能讓孩子有所進步。一年下來，這4個孩子在團體共讀時，比以前會發現細節，也比較容易專心。他們開始期待、害怕姊姊們不來，也開始與書本產生連結的歸屬感。

共讀姊姊、淡江英美語文學系學生程婷說，每周去共讀前，會先花約一小時挑選適合孩子的繪本、設計與繪本相關的活動。每次共讀後，要花很多時間跟精力聽每次共讀的錄音檔，記錄孩子共讀的狀況，並慢慢調整共讀方式、書本等等。

程婷帶的小朋友，是在家裡比較不被關注的孩子。一開始共讀時，會躺在沙發上閉上眼睛不理她，或滾來滾去要她幫忙抓癢。共讀一陣子後，已經可以專心地跟她共讀一本書，也對閱讀產生興趣。有一次姊姊們沒有準備書，而是到外面走走，孩子們就說「今天怎麼沒有看書，我想看書。」