金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37 中央社 台北24日電



連鎖書店品牌金石堂城中店24日晚間10時起，因租約到期、房東不續租，正式吹起熄燈號。結束營業前，不少書迷在店內挑書、選書，在書店各角落也能看到許多人忙著拍照留念。 中央社 分享 facebook

金石堂城中店因租約到期、房東不續租，將於今年晚上10時結束34年歷史，在熄燈號亮起的倒數時刻，仍有不少書迷在店中挑書、選書，在書店各角落也能看到書迷忙著合影留念。

金石堂城中店駐足重慶南路34年時間，見證書街繁華，卻在今年4月時突然在臉書宣布，6月24日將是營業最終日，歡迎書迷至牆面留言與城中店說再見，引來大批書迷不捨。

在營業結束的倒數時刻，前往金石堂城中店途中可看到不少人提著金石堂的提袋滿載而歸，而在城中店這百年洋樓之中，也還有不少書迷駐足其中，除了挑書、選書外，更多的是希望能在這最後時刻把書店尾聲收入回憶之中。

民眾方小姐從國、高中時期就是金石堂城中店常客，唸大學時雖然離開台北，但也仍在金石堂的分店工作，她回憶，聽到城中店要關店的消息時，心中滿是不捨，所以今天特別在這最後的日子來店買書。

方小姐透露，她也在書店工作，所以對台灣人不願花錢買書這件事相當深刻，如果城中店移至其他地方營業，她也會繼續支持。

除了常客之外，也有民眾是為了鼓勵書店而來，民眾阮小姐說，她不常到金石堂城中店消費，但因為知道辦書店很辛苦，為了鼓勵書店，因此今天也特別光顧。

阮小姐指出，因為經濟發展緣故，只要是比較文藝、文化的活動在台灣都容易被忽略，雖然不知道城中店會不會移到其他地方，但會繼續用行動支持台灣的書店。