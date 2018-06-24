談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



針對如何避免台大洗腎機插錯管事件，專家建議，應固定機檯和床位。（photo by Wikipedia） 分享 facebook

「洗腎中心和加護病房不同，我們沒有自來水口，不會有接錯管問題。」針對台大醫院洗腎機插錯自來水管事件，以琳診所院長田春生醫師和安德診所洗腎中心楊醫師都表示，加護病房有自來水口，才會導致誤插。但田春生也說，「該怎麼接就怎麼接，應該不至於出錯。」一位洗腎中心羅姓護理師則表示，透過固定機檯和床位，就能減少接錯管機會。

台大醫院加護病房23日傳出護士將洗腎患者管線接錯，將原本應接RO逆滲透水的孔洞，誤接成一般自來水，6名加護病房重症患者遭波及，疑似導致一人死亡。台大醫院已證實疏失，強調已檢討改善並向家屬致歉。但證據顯示，此意外與病患死亡無關，院方願讓第三公正方來鑑定接錯線與病患死亡是否存在因果關係，釐清各界疑慮。

田春生表示，專業洗腎中心護士應該不會犯下此種錯誤，懷疑是護士對加護病房儀器不熟，加護病房管線較複雜，易增加出錯機率。「但洗腎中心護士通常操作多年，該怎麼接就怎麼接，應該不至於出錯。」至於接錯自來水管是否會導致病患死亡，田春生則保持懷疑態度，他認為，洗腎機的透析膜有一定保護作用，且加護病房病人本來病情就危急，應該是病人本身症狀導致死亡。

針對如何避免洗腎機插錯管事件，楊醫師強調，洗腎中心與加護病房不同，根本不會有自來水口，不可能發生插錯自來水的問題。「洗腎中心的洗腎床位是固定的，因此管線配置也是固定的，不會設自來水接孔，所以員工教育訓練也不會特別強調接錯孔的課程。」楊醫師坦言，很難相信會發生台大插錯管的情況。田春生也表示，洗腎機附近不該出現自來水，只有普通清潔才會取自來水來用。

「醫院若有專人操作洗腎機檯，較可減低失誤率。」資深羅姓護理師表示，衛福部規定普通病床、B肝病床機檯不能混用，所以洗腎中心會固定床位，減少移動機檯而重新接管的機會。另外，當機台發生故障，洗腎中心也會備有備用機檯和床位，只要請病人移動至新機檯即可，除非病人不願意更換，護士才有更換管線的機會，通常會由資深護士負責督導，避免錯誤發生。

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