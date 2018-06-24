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洗腎人口多？ 醫師：健保給付門檻低

2018-06-24 21:32台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：高醫腎臟科主治醫師張哲銘表示，主要是健保降低了洗腎門檻，加上人口老化，慢性...
圖說：高醫腎臟科主治醫師張哲銘表示，主要是健保降低了洗腎門檻，加上人口老化，慢性病衍生腎臟病增多，第三則是腎臟移植率不佳。（photo by Wikipedia）
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台灣去年8.7萬洗腎人口，共燒掉健保費453億元，針對台灣洗腎人口多的原因？高醫腎臟科主治醫師張哲銘表示，主要是健保降低了洗腎門檻，加上人口老化，慢性病衍生腎臟病增多，第三則是腎臟移植率不佳。針對如何減少洗腎人口？安德診所洗腎中心楊醫師表示，妥善照顧好慢性病人，減少其腎臟病發生率，是降低洗腎人口的關鍵。

根據衛福部健保署的資料，台灣洗腎人口突破8萬人，健保支出年年升高，並在105年超過450億元，成為健保支出最高的疾病項目，是去年健保最花錢10大疾病之首。依據美國腎臟資料登錄系統2015年報告，台灣末期腎臟病的發生率是世界第一（發生率為每百萬人口458人），遠高於歐洲、美國和日本；盛行率也是世界第一（盛行率為每百萬人口3,138人）。

針對台灣洗腎人口多的原因？張哲銘表示，主要是健保對洗腎的門檻很低，全額給付透析醫療，病患不需部分負擔，降低民眾接受透析醫療的門檻，故健保實施後，透析發生率與盛行率顯著增加。但張哲銘強調，他並不是贊成提高健保門檻，而是認為健保設計的方式就是要照顧更多病人，這是固然的結果。

「人口老化，造成慢性病變多，腎臟病病人自然也跟著變多。」張哲銘說，台灣醫療水準越來越好，以前致死率高的慢性病，病人現在可以活更久，隨著老化衍生出腎臟病，像以前糖尿病致死率高達4成。洗腎中心羅姓護理師也坦承，以她20年洗腎中心的經驗，因糖尿病洗腎的病人越來越多，亂吃藥的案例則是次多，「假藥裡含有馬兜鈴酸，會對腎臟造成永久傷害。」

「台灣腎臟移植率不佳，也是洗腎病患過多的主因。」張哲銘表示，台灣每年有7千多人等待換腎，我國洗腎病患脫離率低，造成洗腎盛行率高。羅姓護理師表示，現在洗腎技術進步，病人洗腎後能活20-30年，沒有腎臟能移植，只能靠洗腎維持生命，造成洗腎病人累積越多。

針對如何降低台灣洗腎人口？楊醫師表示，台灣洗腎病人1/3是因為慢性感染、尿道反覆感染、免疫系統低造成，另外1/3是因為糖尿病引發，剩下就是服用藥物導致。過去台灣慢性病處理沒那麼好，所以造成慢性病病人需要洗腎。現在，先進醫療已經可以照顧好慢性病人，不至於需要洗腎，從罹病率上游調控，未來洗腎人口會變少。

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洗腎健保慢性病

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