每月500噸剩食變廚餘 青年團海外取經尋找解方

2018-06-24 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為鼓勵青年關注國際事務發展現況，並用行動改變台灣，教育部青年發展署辦理「Young飛全球行動計畫」，以永續發展為主題，遴選出21組青年團隊，將於今年8月遠赴荷蘭、德國及比利時及澳洲等地學習解決各類生活議題，包括剩食如何處理、建立社區廚房等，希望返國後能將創意化為實際行動。

教育部表示，剩食已成為全球關注議題，根據聯合國所發布的永續發展目標中，2030年前須減少生產和供應鏈中的食物損失；根據台灣環保署於6月20日發布的統計指出，2017年3月至2018年4月超市和量販業廚餘的廢棄食品申報量已高達6630公噸，平均每個月有超過500公噸剩食變成廚餘。

教育部指出，21組青年團隊關注的議題各有特色，包括社區營造、偏鄉建築、青銀共居、環保旅遊、職涯探索，以及男性在家庭的角色等，其中有3組團隊都不約而同選擇研究剩食議題。

其中「Magni5團隊」以剩食議題和活躍老化為核心主軸，將與國內大賣場合作取得剩食材料，另外將社區據點變成廚藝空間，打造一個由長者掌廚的餐廳，並吸引年輕世代參加，營造共餐、交流氛圍。團隊將赴荷蘭、德國及比利時學習剩食處理流程及廚房動線規劃，將醜蔬果變成創意料理，創造出「銀髮好食機」。

選擇與國內組織並肩合作的「大南人」團隊，則和享食台灣協力建立app，提供剩食資訊即時顯示，並優化剩食領取制度，增加機構曝光度，藉以提升剩食利用率及社會大眾參與度。團隊將於8月赴澳洲的國際組織取經，學習如何妥善運用剩食，或如何與政府協作輔導建立社區廚房。

該團隊回國後，預計將在北、中、南區各舉辦一場「剩食辦桌」活動，藉由大家所熟悉的台灣美食來宣導剩食概念，讓民眾體會到剩食無菜單料理與一般料理並沒有差別，進而更珍惜食物。同樣要赴澳洲進行標竿學習的「Seed MAPS」團隊，則計畫在台中東勢推動循環經濟，連結當地社企、陽光婦女基金會食物銀行及逢甲大學綠能中心，解決剩食及廢棄物問題。