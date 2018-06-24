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全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38聯合報 記者羅建怡╱即時報導

夏日出遊善用優惠可以省更多。圖／西拉雅風景區管理處提供
夏日出遊善用優惠可以省更多。圖／西拉雅風景區管理處提供
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交通部觀光局為鼓勵民眾赴南部地區旅遊，5月18日起推出台南、高雄、屏東及台東等縣市「住一晚送一晚」住宿優惠活動，約有400間旅宿業者配合提供優惠，因反應熱烈，今決定活動延長至7/15。

觀光局表示，本活動原本規定民眾需3人以上同行，於平日(周一至周四)至少住宿連續兩夜才享有優惠，不過，為鼓勵民眾於暑假旺季來臨前出遊，觀光局宣布自即日起，民眾只要2人以上同行，連續2晚住宿日期於周日至周五者，即可適用住宿優惠。此外，對於團體旅客，交通部觀光局轄下的西拉雅、茂林、大鵬灣及東部海岸等國家風景區管理處也有推動旅行業之旅遊獎勵，藉以促進南部地區觀光產業發展，以及提高旅客赴南部地區旅遊之誘因。

觀光局提醒，台南、高雄、屏東、台東等4縣市住宿優惠期間原本至6月底止，今延長至7/15，請民眾要把握出遊時間，相關訊息可至臺灣旅宿網(taiwanstay.net.tw)「南部灣域住宿優惠活動」專區查詢。另澎湖縣也將於9月1日起至10月15日期間，接力實施住宿優惠活動。

觀光局表示，「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」系列活動已開展，遊客可以結合住宿優惠規劃深度旅遊行程，感受南部灣域盛夏的魅力。

觀光台東

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