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太多病人照護太累？ 護病比新制下半年上路

2018-06-24 18:04聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

外界憂心，醫院收太多病人，當護理人員太累，難免出錯。衛福部表示，護病比修法上個月...
外界憂心，醫院收太多病人，當護理人員太累，難免出錯。衛福部表示，護病比修法上個月已公布預告，新制要求醫學中心全日平均護病比降至一比九，違者若未限期改善，醫院將受關床處分。 圖／ingimage
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台大醫院洗腎機接錯管路疏失，證實是一名接受過洗腎專業訓練的護理師，並非菜鳥。外界憂心，醫院收太多病人，當護理人員太累，難免出錯。衛福部表示，護病比修法上個月已公布預告，新制要求醫學中心全日平均護病比降至1:9，違者若未限期改善，醫院將受關床處分。

中華民國護理師護士公會全聯會理事長高靖秋說，我護理人員平均年齡35歲，和歐美平均45歲相比年輕許多，背後原因，就是工作辛苦、負荷度高，使護理師寧願轉行不留任。但臨床資歷太淺，會直接衝擊病人照護安全。

高靖秋說，洗腎護理師需受專業培訓，並非菜鳥，不清楚台大洗腎護理師的疏失原因。若僅探討護病比，已有研究證實，當護理師照顧病人數過多，就可能發生病安問題，近年積極和政府溝通盼降低護病比，讓護理師好好照顧病人。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，5月23日預告「醫療機構設置標準」修正草案，新制規定護病比從「人床比」改為「人人比」，要求醫學中心全日平均護病比降至1:9，區域醫院為1:12，地區醫院為1:15。

高靖秋解釋，人床比是規定醫院有多少的病床，就應有多少護理師，但護理師排班是三班制，有些人員又要安排休假。以3張一般病床配置1名護理師為例，實際運作時，「1名護理師絕對不只照顧3個病人，而是好幾人！」

蔡淑鳳說，考量醫院運作及配置人力的可行性後，提出護病比指標修正，雖有九成醫療院所表示可以配合，但也有部分區域醫院表達不滿，認為人力雇用有困難。同時，她也接到護理團體反對，卻是相反意見，是盼護病比能再調低。

蔡淑鳳強調，護理師照顧太多病人不只影響病安，也影響個人執業安全，有適當護病比才能維持醫院永續經營，所以修正草案是必要方向，待預告期滿後，最快下半年新制即可上路，地方衛生局將定期督考，查核醫院有無遵守規範。

護理師醫護人員

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