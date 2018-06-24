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展現經濟發展及歷史 兩岸攝影家共譜陝西攝影展

2018-06-24 17:44聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

兩岸攝影家共同舉辦陝西攝影展。記者陳柏亨／攝影
兩岸攝影家共同舉辦陝西攝影展。記者陳柏亨／攝影
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台灣攝影家交流協會和陝西省台辦舉辦的「黃土尋根・絲路陝西」攝影展，下午舉行開幕儀式，現場共有200多位愛好攝影人士出席。台灣攝影家協會理事長林再生說，今年四月和五月台灣攝影家交流協會的12名攝影家，赴陝西參加黃陵祭祖及絲博會活動，拍攝了近4萬張照片。這些作品以黃土風情、陝西景象為主題，展現了陝西經濟社會發展及人文歷史景觀。

此次圖片展除展示台灣攝影家100幅作品，也精選100幅陝西攝影家拍攝的作品同步展出。攝影展在中山捷運的藝文廊和三重社教館持續至6月30日，7月1日起在台灣彰化縣陝西村永久展出。

兩岸攝影家共同舉辦陝西攝影展。記者陳柏亨／攝影
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