當機！台灣運彩：部分連線有問題已陸續恢復

2018-06-24 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



運彩出現當機狀況。圖／投注站業者提供 分享 facebook

世足賽愈來愈熱門，也帶動運彩的買氣，今天下午運彩卻出現當機的情形。台灣運彩表示，並非全台大當機，只是部分投注站的連線有問題，目前正陸續恢復中，個別協助排除障礙。

台灣運彩指出，主要是個別投注機的反應變慢，系統還在確認問題發生的原因。

世足賽第一輪小組賽已結束，至6月19日台灣運彩世足累計銷售已近9億元，超越8年前世足賽在台首次開賣的總銷售；累計至6月23日，運彩銷售額已破16億元。