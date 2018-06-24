世足賽愈來愈熱門 運彩卻大當機

2018-06-24 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



2018世足賽正熱烈開打，台灣球迷瘋狂的程度愈來愈高，也炒熱運彩的買氣。不過，據投注站指出，運彩今天下午居然出現全台大當機的狀況，台灣運彩的客服電話又打不進去，讓彩迷抱怨連連，也急壞投注站老闆。

台灣運彩表示，今天下午確實出現異常，正在調查相關情況，會儘快處理，排除狀況。客服中心仍正常運作，只是因為太多投注站打電話到客服中心詢問，才出現塞爆占線的情況。