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心理劇治療推10年 用演戲體察人生

2018-06-24 15:13聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

衛福部彰化醫院推動心理劇治療已經10年，頗有成效。圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院推動心理劇治療已經10年，頗有成效。圖／彰化醫院提供
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用演戲治病！衛生福利部彰化醫院精神醫學部心理師及職能治療師每周帶領病友演出心理劇，利用演戲的過程宣洩情緒，也讓病友更有同理心，能察覺自己的情緒，這種治療方式已經推廣10年，其中的推手心理師邱素鳳報考美國心理導演取得證照，成為台灣醫療機構第一位有此證照的心理師。

彰醫精神醫學部有75床日間病床、50床急性病床，是彰化縣最大的精神科醫療院所，除了藥物治療之外，也辦理各種復健團體及心理治療課程，其中，每週演出一次的心理劇已成為精神醫學部最大的「特色」，時間一到，病友們抱著期待進入韻律教室，藉由行動方法暖身後，爭取主角及演出的機會，由心理師及職能治療師從旁協助。心理劇治療推動已經10年，去年還獲得SNQ國家品質標章認證，今年更因邱素鳳取得美國心理導演證照而與國際接軌。

目前全台有心理劇導演證照的人僅有37位，而今年6月初，邱素鳳和施玉麗在台灣進行實務考照，同時通過，她也將據此申請准訓練師證照，3年後再考心理劇訓練師，希望台灣的心理劇發展能和國際同步。

邱素鳳說，利用戲劇，病友可以換個角度看事情，也更能體察別人的心情，彰化醫院心理劇團隊近年陸續到院外進行心理劇治療，包括去監獄、看守所、少輔院等，利用心理劇幫助毒癮人口戒毒，病友親身演出毒癮的危害，親人、朋友痛心的心境，和自己沉淪的過程，毒癮者在其中更能同理他人的心情，也從中宣洩內心的不安和徬徨。

除此之外，他們也用心理劇支援衛生局治療社區民眾在生活、婚姻方面的困頓，幫助民眾跨過心理卡住的關卡；也用心理劇治療亞斯柏格症患者，讓患者願意從不同角度看事情，拓展視野；現在也開始運用在過動症小孩，改善情緒控管、注意力不足、人際關係等問題，從國小一年級到三年級，利用心理劇治療過動症都有所成效。

彰化醫院精神醫學部部長梁孫源表示，心理劇是一種團體治療，透過暖身、演出、分享的過程，讓病友更了解整個生病的脈絡，對自己的角色、他人的內心有更多理解，在彰化醫院實施的成果非常好，幫助不少精神病友找回自我。

心理師邱素鳳取得心理劇導演證照，未來打算繼續考心理劇訓練師，讓台灣的心理劇治療能...
心理師邱素鳳取得心理劇導演證照，未來打算繼續考心理劇訓練師，讓台灣的心理劇治療能與國際同步。圖／彰化醫院提供
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心理師邱素鳳（左）取得心理劇導演證照，未來打算繼續考心理劇訓練師，讓台灣的心理劇...
心理師邱素鳳（左）取得心理劇導演證照，未來打算繼續考心理劇訓練師，讓台灣的心理劇治療能與國際同步。圖／彰化醫院提供
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