咖啡預防心臟病 專家：一天喝4杯

2018-06-24 15:23 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：德國杜塞道夫大學的研究發現，一天喝4杯咖啡，能預防心臟病。（photo by wikipedia） 分享 facebook

一天喝4杯咖啡，可預防心臟病！德國杜塞道夫大學的研究發現，咖啡因能促進p27蛋白質進入粒線體內，進而保護心肌細胞免於死亡，並促使纖維母細胞轉變為收縮纖維，修復心肌梗塞造成的傷害。研究計畫主持人哈德爾勒博士表示，約4杯咖啡的咖啡因含量能保護心臟，老年人的飲食指引應考慮納入咖啡因，p27蛋白也能作為心臟病的潛在療法。

咖啡因對人體健康有利有弊，好處包括提振精神、降低罹患第二型糖尿病、心臟病和中風的風險，壞處則包含心悸、焦慮、影響骨骼，對懷孕婦女則可能影響胎兒健康。德國杜塞道夫大學的研究團隊過去已證實，每天攝取4杯以上的咖啡，能保護血管內皮細胞，但詳細機制並不清楚。

《科學日報》報導，德國杜塞道夫大學的研究顯示，一種名為p27蛋白質能保護心臟細胞免於死亡。p27存在於大部分心臟細胞內，當p27進入心臟細胞的粒線體(細胞的能量工廠，負責供給細胞所需能量)，粒線體p27將促進血管內皮細胞游移，並促使纖維母細胞轉變為收縮纖維，進而保護心臟細胞。該項研究的動物實驗證實，咖啡因能促進p27進入粒線體，預防肥胖老鼠罹患心臟病。

「約4杯咖啡的咖啡因含量，能發揮保護心臟的作用。」哈德爾勒向《經濟時報》表示，這項實驗發現咖啡因如何保護心臟的新機制，p27蛋白質能提供幾項保護心臟病的策略，包括將咖啡因納入老年人的飲食指引、研發心臟病新療法，甚至改善壽命長度。

《台灣國際生命科學會》曾

報導，針對每天該喝多少杯咖啡？根據美國和歐盟的飲食指引，咖啡因攝取量以 400 毫克為限的建議，約3-5杯咖啡的量（一杯約240毫升），但台灣衛福部建議每天不超過300毫克，約3-4杯咖啡，專家建議，應把握300-400毫克咖啡因的攝取標準，較為洽當。

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