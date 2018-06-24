竹市第六所 福林非營利幼兒園6/28招生

2018-06-24 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市第6所非營利幼兒園福林非營利幼兒園預計於6月28、29日在境福里集會所一樓開始登記，並於6月30日上午9:30在同一地點公開抽籤，將招收6班180名學童，讓沒抽中公幼及非營利幼兒園的家長，有望減輕三明治家庭的開銷。

目前設有28所公幼及新科、陽光、高峰、建華、南寮等5所非營利幼兒園，福林非營利幼兒園107學年度也正式招生，福林非營利幼兒園位於福林重劃區內，由福林重劃會興建，建物工程完工後捐贈市府。教育處長李芳齡表示，非營利幼兒園收費介於公幼與私立之間，學費由政府補助30%，家長只要負擔70%，並提供弱勢家庭優先入學。

教育處表示，福林非營利幼兒園整體設計皆以幼兒發展需求為考量點，幼兒園入口大廳除了提供家長等候休憩區域，同時也結合幼兒圖書閱覽空間，提供親子親子共讀共享的溫馨空間；另一特色是幼兒園的戶外遊戲區，摒棄以前常見的罐頭式遊戲器具，將遊戲設施如溜滑梯、攀爬區、沙坑、平衡木等與地景結合，打造一個讓幼兒親近自然環境的遊戲空間，亦可強化幼兒的感官統合感。

福林非營利幼兒園將招收6班180名學童，以就近入學為原則，招生以設籍竹市3至5歲幼兒為主，低收、中低收入等6種不利條件者及教職員工子女不限學區外，其餘將以北門國小及載熙國小學區的幼兒為優先入園對象，若有餘額則開放新竹市民5歲(含)以下一般幼兒登記。