百萬家庭親子節電競賽開跑 4.3億獎金等你拿

2018-06-24 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



傳統推動節電政策的對象都聚焦在工商用電，殊不知，住宅用電才是成長最快的。為了喚起民眾家家戶戶節電意識，能源局今年推出「百萬家庭親子節電競賽」，共匡列4.3億高額獎金等你拿。

官員表示，百萬家庭親子節電競賽的目標是邀集100萬家庭戶，從學校出發的校際比賽，由老師帶動學生回家落實節電。

節電績優的參賽隊伍，可獲得獎勵金，獎金除了用於校園節電改善，也可做為班級園夢基金，例如讓弱勢學生共同參與畢業旅行，或者籌措社團出國表演經費。

扣除畢業生年級，參賽對象為一到五年級，以及七年級、八年級學生。由學生交出家中電號的方式參與比賽。競賽期間為今年6月至11月。

依照報名人數多寡，比賽共分為五組。以第一組（報名參賽學生人數50人以下為例），第一名獎金可達50萬，相當於以每位學生家庭1萬元的原則來匡列預算。

第五組是報名參賽學生人數671人以上，第一名獎金為835萬。

不過前三名獲獎者，必須至少較去年同期節電1%以上，學生參與數也要七成以上。如若學生參與度沒那麼高，則可參節電基本獎，依節電率排名得獎。