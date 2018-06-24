期間限定免費！花蓮知卡宣親水公園7月1日起開放

2018-06-24 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接暑假到來，還沒想好要帶孩子上哪兒玩，才能玩得開心又能省荷包，花蓮知卡宣綠森林親水公園即將在7月1日起開放，不僅能在4,000平方公尺的戲水區玩水，還可體驗超長滑水道，體驗「飛起來」的感覺，8月26日以前入園都可享有免費優惠。

知卡宣綠森林親水公園距離花蓮車站約15分鐘車程，過去在日治時代是花蓮港南飛行場，近年來經過縣政府重新規畫整理，除了種植相當多數量的樹苗植物外，也將部分園區規畫為戲水區域。經過多年不斷擴充園區設施，目前已經有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備，可以盡情玩水槍大戰，或是體驗被水柱沖得東倒西歪的樂趣。

其中，滑水道高達2層樓高、長14公尺，以及蜿蜒長達70公尺的漂漂河都是人氣設施。另有8米高旋轉滑水道、5米滑水道、衝浪池等，玩起來相當刺激，令人忍不住尖叫，甚至可以體驗到「飛起來」的感覺。

花蓮縣政府表示，活動舉辦至今已是第四年，過去不斷吸取遊客回饋意見，今年全新整修更衣室及廁所，還增設親水廁所與哺乳室。另針對老舊屋頂也裝設隔熱板解決室內悶熱問題。此外，戲水設施今年開放時間從7月1日到8月26日間為止，採取免費入場，但每周一固定休池整理環境，若要前往需留意時間，以免撲空。

地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段