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油價下週調降2角 中油估7月恐回升

2018-06-24 13:20中央社 台北24日電

中油公司宣布，國內各式汽柴油自25日凌晨零時起，每公升調降0.2元，不過，中油表示，OPEC日前宣布小幅增產，增產量不如市場預期，可能帶動7月1日調整油價上漲。

中油今天宣布，凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各調降0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升26.6元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，本週受到美國頁岩油產量續增，且石油輸出國家組織（OPEC）成員國厄瓜多不願繼續配合減產，恐引發其他國家跟進等因素影響，國際原油價格續跌。中油副總經理黃仁弘表示，本週油價指標7D3B均價較上週下跌，但因新台幣匯率貶值，抵消部分減幅。

至於未來油價趨勢，黃仁弘說，OPEC日前宣布小幅增產，增產量不如市場預期，可能帶動下週油價上漲。

不過，黃仁弘表示，下次較大變動因素應是9月的OPEC會議，近2、3個月都是觀察期，預估國際油價應在70至75美元之間，對整體經濟影響不大，影響因素包括需求量是否回升，以及各產油國是否按照規劃生產。

本週油價指標7D3B週均價為72.19美元，較上週74.27美元下跌2.08美元；新台幣兌美元匯率為30.241元，較上週貶值0.339元。國內油價依公式計算降幅為1.36%，且因95無鉛汽油每公升售價已平30元，不啟動油價平穩機制。

原油價格中油公司新台幣

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